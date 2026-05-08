Surse: Guvernul a adoptat creșteri de salarii la Romgaz. Decizia, ținută la secret

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, majorări salariale pentru Romgaz, potrivit unor surse guvernamentale. Argumentul invocat de autorități este că societatea înregistrează profit și este implicată în dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

Decizia ar fi fost luată printr-un memorandum și ar fi vorba despre o creștere a salariilor cu 6,5%, au declarat aceleași surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Argumentul invocat este că Romgaz nu înregistrează pierderi, este pe profit și, în plus, compania este implicată în proiectul strategic Neptun Deep.

Actul nu a fost făcut public de Guvern. Pe ordinea de zi fuseseră anunțate doar trei proiecte, iar în comunicatul transmis la finalul ședinței au fost cuprinse în total patru proiecte, însă niciunul referitor la salariile din cadrul Romgaz.

