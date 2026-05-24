Vicepremierul interimar Tanczos Barna a vorbit la Digi24, la emisiunea În fața ta, despre criza politică și soluțiile care ar putea duce la rezolvarea ei. Potrivit acestuia, „tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune. Dar, dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții.”

Întrebat care crede că este motivul care a declanșat criza politică, Tanczos Barna spune că nu a înțeles decizia PSD-ului, dar că „UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată”.

„Deci, dacă mă întrebați pe mine personal, nu vă pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată. N-am fost un element care să răstoarne buturuga, care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară și această perioadă scurtă pe care o mai avem, măcar până la sfârșitul lunii august, cu PNRR-ul, este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, nu mai putem, pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care să știe să dea un răspuns, de ce. Eu nu pot să fac analize din interiorul unui partid unde s-au făcut consultări cu toate organizațiile și tot Partidul Social Democrat a decis că acum este momentul când ei trebuie...”, a precizat Tanczos Barna la Digi24.

„Eu n-am înțeles. Ei vin cu acest argument că Partidul Social Democrat nu mai poate să guverneze într-un guvern în care premierul se numește Ilie Bolojan. Sincer, eu mi-aș dori o stabilitate, mi-aș dori o stabilitate care să ducă România pe un drum mai bun”, a adăugat vicepremierul.

Tanczos Barna a precizat că UDMR își dorește o refacere a coaliției, însă pentru asta „toată lumea trebuie să facă un compromis”.

„Cu siguranță, în zilele următoare o să apară și propunerea domnului președinte, pentru că este practic un pas obligatoriu din punct de vedere constituțional. La un moment dat, președintele țării va trebui să facă o nominalizare. În această etapă a consultărilor nu s-au făcut nominalizări, cel puțin noi nu am prezentat niciun nume de premier. Am zis că noi ne-am dori o refacere a coaliției stabile, cu o majoritate largă în Parlament, dacă se poate. Pentru acest lucru, sigur, toată lumea trebuie să facă un compromis și social-democrații, și PNL-ul, și USR-ul, și noi, pentru că nu e plăcut ca după o asemenea situație să te întorci să lucrezi cu colegii care, din propriile convingeri, motive, au plecat din guvern. Dar acum, cel puțin sigur, avem între înregistrare și prezentare misiunii, a trecut câteva zile,” a explicat Tanczos Barna.

Tehnocrația în România nu a adus lucruri foarte bune, a subliniat vicepremierul, însă, dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții.

„Sunt cele două variante care astăzi sunt pe masă. Este foarte greu să se refacă coaliția veche. Rămân cele două variante un guvern tehnocrat și acolo încep discuțiile, pentru că eu am văzut ce a însemnat tehnocrația în România și nu a adus lucruri foarte bune. Dar, dacă nu există altă variantă, este una dintre soluții. Sau guvern minoritar, în care cineva își asumă guvernarea cu o susținere mai slabă parlamentară și cu această misiune de a aduce țara pe drumul reducerii deficitului bugetar, al închiderii PNRR-ului și probabil al pregătirii bugetului pentru 2027, cel puțin până la sfârșitul anului”, a precizat Tanczos Barna.

PSD ar trebui să primească prima șansă de a forma guvernul, este de părere Tanczos Barna.

„Partidul cel mai mare este PSD-ul. Este una dintre variante. Blocul celălalt, format în jurul sau pentru susținerea domnului Bolojan, este cealaltă opțiune. Eu cred că astăzi altă opțiune nu există dacă nu mergem pe varianta tehnocratului”, a adăugat Tanczos Barna.

„UDMR nu merge în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR”

Tanczos Barna a subliniat încă o dată că UDMR nu susține un guvern din care face parte AUR.

„Noi am spus că nu mergem în niciun caz cu un guvern din care face parte AUR sau care este susținut de AUR și este foarte puțin probabil să mergem într-un guvern unde majoritatea se creează prin PACE, SOS sau POT sau alte.

Nu cred, dar să ajungem acolo. Deci sunt multe variante, dar cu siguranță nu ne dorim în niciun caz să ajungem într-o asemenea postură. Noi nici nu vrem să blocăm, dacă există o majoritate care se formează”, a precizat Tanczos Barna.

„Eu sunt aproape 100% convins că la doua nominalizare se va ajunge la o majoritate care să dea...” a adăugat vicepremierul.

Întrebat dacă este posibil ca a doua nominalizare să fie tot Ilie Bolojan, Tanczos Barna spune că depinde foarte mult de prima opțiune.

„Mi-e greu... În ultima perioadă am cam pierdut pariurile politice. Nu vreau să dau pe niciun nume, da, nu, chiar nu știu. Depinde foarte mult de prima opțiune și de ce se va întâmpla la prima nominalizare. Foarte mult depinde, foarte mult de ce se întâmplă”, a declarat Tanczos Barna.

Editor : A.P.