Teodorovici: Nu-mi dau demisia. Am fost la Ciolacu, i-am spus că Dăncilă nu merită să iasă pe ușa din dos

Eugen Teodorovici a confirmat că s-a văzut luni cu Marcel Ciolacu la Parlament, dar spune că i-a comunicat că Viorica Dăncilă nu merită „să iasă pe ușa din dos” de la șefia PSD, fiindcă CEx a votat-o să fie candidat la prezidențiale. El a mai spus că nu va demisiona din funcția de președinte executiv al PSD.

„Nu poți să fii mulțumit de ce s-a întâmplat la PSD. Pot să spun că sunt dezamăgit, dar nu luați vizavi de scor neapărat. Am să spun în următoarele zile (întrebat față de cine e dezamăgit – n.r.). O dezamăgire pe care o am și am să o spun în mod public”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă își va da demisia, în caz că social-democrații din tabăra lui Marcel Ciolacu i-o vor cere, Eugen Teodorovici a spus că nu.

„Nu. Aici să fie lucrurile și mai clare. Azi am fost și eu la domnul Ciolacu, la Parlament, la dânsul la birou. Era normal să o fac. Am avut o discuție telefonică cu dânsul. Dânsul m-a sunat de dimineață. Am spus că vin, desigur. Pot să vă spun ceva și din acea discuție scurtă, pentru că dânsul a plecat la discuția cu doamna președinte. Am spus câteva lucruri, cum ar fi: în primul rând această femeie, hai să spunem așa, femeie președintele partidului astăzi, nu merită să iasă pe ușa din dos, pentru că până una-alta, CEx-ul a votat-o să fie candidatul partidului la prezidențiale, cu două sau trei excepții”, a explicat fostul ministru de Finanțe.

„Doi la mână. De fiecare dată când a fost invitată în teritoriu, dânsa a mers în teritoriu și a onorat orice fel de solicitare. Toți și-au făcut poze cu dânsa. CEx-urile pe care le-am avut noi la partid nu au ridicat în discuție că strategia de campanie sau că orice altceva din campania pe care PSD a dus-o ar fi greșit sau să se recomande ceva de îndreptare. Absolut nimic. Cred că dânsa și-a asumat în momente grele ale partidului o poziție destul de sensibilă și mai ales o răspundere foarte mare”, a punctat Eugen Teodorovici.

După eșecul de la prezidențiale, mai mulți lideri social-democrați i-au cerut Vioricăi Dăncilă să își depună mandatul de președinte al partidului și să își asume răspunderea. Întreaga situație în care se află liderul PSD a fost amplificată și de numirea lui Gabriel Oprea, lider al UNPR, ca vicepreședinte al PSD.

După eșecul de la prezidențiale, Viorica Dăncilă a convocat ședința Comitetului Executiv Național, ședință programată marți la ora 18:30.

Peste 30 de lideri de organizații județene au fost luni seara în biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament. Liderii au fost convocați pentru o discuție informală înaintea ședinței CEx programată marți. Înainte de întâlnirea cu baronii partidului, Marcel Ciolacu a mers acasă la Viorica Dăncilă pentru a discuta cu aceasta varianta retragerii sale din funcția de președinte al PSD. Conform unor surse, liderii județeni au fost informați de Marcel Ciolacu că Dăncilă a acceptat să demisioneze marți în CEx.

După discuțiile de luni seara între Marcel Ciolacu și peste 30 de lideri din teritoriu, s-a ajuns la concluzia că întreaga conducere PSD trebuie înlăturată și înlocuită cu o conducere colectivă, cu Ciolacu ocupând funcția de președinte interimar până la Congres.

Pentru a putea fi impusă conducerea colectivă este nevoie de demisia sau demiterea secretarului general și a președintelui executiv, posturi ocupate de Mihai Fifor și de Eugen Teodorovici.

