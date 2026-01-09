Live TV

Exclusiv Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa

Data publicării:
theodor stolojan
Theodor Stolojan. Foto: Inquam Photos / Pana Tudor

Theodor Stolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre situația economică a României. Fostul premier a spus că până la următoarele alegeri, după ce PSD va prelua funcția de prim-ministru, „are suficient timp să dea iar cu căruța în gard”. Stolojan a subliniat faptul că România ar fi trebuit să treacă la moneda euro, lucru pentru care a militat întotdeauna, pentru a evita astfel de derapaje economice. „A fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată”, a afirmat acesta, după care a dat ca exemple Croația și Bulgaria, aceasta din urmă putând să aibă în viitor performanțe mai notabile decât țara noastră.

„Există o coaliție de partide care guvernează acum România - PSD, PNL, UDMR și USR. Da, interesul fundamental al PSD-ului este ca premierul Bolojan și guvernul pe care îl conduce să pună, să restabilească echilibrele macro în România, să asigure trendul de reducere a deficitului și va prelua poziția de prim-ministru în 2027, PSD. Deci, până la alegeri, PSD-ul are suficient timp, cum zice românul, să dăm iar cu căruța în gard, pentru că problema României, spre deosebire de alte țări mai disciplinate fiscal și financiar, problema României este că noi, cu o cadență matematică ajungem cu căruța în gard, așa cum am ajuns acum și a trebuit să fie luate aceste măsuri extrem de dureroase și severe pentru populația României și nu numai, ci și pentru firmele românești. Avem această calitate, de asta eu am militat tot timpul ca România să treacă la euro cât mai rapid posibil”, a afirmat Theodor Stolojan.

Din păcate, aici a fost o rezistență incredibilă și din partea sistemului bancar, teoreticieni care încercau să demonstreze că România nu poate trece la euro până nu e suficient de dezvoltată.

Întrebat la BNR este de acord cu trecerea României la moneda euro, fostul premier al României a spus că au fost persoane care „au avut interese ca România să rămână în situația în care se află, cu dobânzi foarte mari, cu câștiguri foarte mari din schimburile valutare și așa mai departe”.

„Dar situația nu e numai din cauza sistemului bancar. Situația e mult mai răspândită. Ideea că, domnule, ne e rău cu euro, ne-ar fi mult mai rău cu euro. Nu este adevărat. Eu am militat întotdeauna - ca să treci la euro trebuie să asiguri echilibrele macro-economice și nu nivelul de dezvoltare. Ca dovadă, au intrat în euro Croația, care era la momentul respectiv cu produsul intern grup pe locuitor sub România. Și mi s-a spus atunci da, dar Croația e o țară mică, nu-i ca noi. A intrat acum Bulgaria, recent”, a subliniat Stolojan.

„Mă uit ce știri se dau în România - că, domnule, că n-a că n-a găsit euro când s-a dus la bancomat, sau că n-are euro să-i dea restul și trebuie să-i dea leva. Astea-s prostii. Sunt chestiuni inerente pentru perioada de început, până se pun în ordine”, a adăugat liberalul.

„Bulgaria va avea un avantaj competitiv față de România pe toate planurile și în special pe linia turismului. Și veți vedea la sfârșitul acestui an ce fel de turism a avut internațional Bulgaria și ce fel de turism va avea în România”, a conchis fostul premier.

