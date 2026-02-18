Live TV

Exclusiv Bolojan îl contrazice pe Isărescu: „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”

BUCURESTI - BNR - BILANT 2024 ICCJ - 24 MAR 2025
Sedinta de bilant pe anul 2024 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la Banca Nationala a Romaniei, 24 martie 2025. Inquam Photos /Mălina Norocea

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a readus în discuție acordul României cu FMI și recomandarea trecerii la impozitarea progresivă. Răspunsul nu a întârziat să apară: premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că statul nu are, în acest moment, capacitatea administrativă pentru o astfel de schimbare. „Impozitarea progresivă nu este de actualitate”, spune prim-ministrul.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a reamintit recent că România are încheiat un acord cu Fondul Monetar Internațional, acord în cadrul căruia FMI recomandă o trecere de la impozitarea unică la impozitarea progresivă, idee mult timp respinsă politic, în special de către Partidul Național Liberal.

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că o asemenea schimbare nu poate fi făcută rapid.

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta. Este nevoie de cel puțin un an de zile, astfel încât să existe capacitatea Finanțelor de a pune în practică orice politică de schimbare a impozitării. Aceasta este o constatare care nu ține de abordări politice, ci de capacitatea de a pune o lege în practică”, a spus prim-ministrul.

În contextul actual, liderul de la Palatul Victoria consideră că introducerea impozitării progresive nu este oportună.

„Consider că, în situația actuală, în condițiile în care oricum avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, nu este de actualitate un astfel de proiect. Avem modificări de legi, iar Finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor și pe digitalizare”, a precizat Bolojan, adăugând că dezbaterea privind impozitarea progresivă rămâne una de perspectivă, nu o măsură ce poate fi aplicată în viitorul apropiat.

Citește și:

Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”

Editor : C.A.

