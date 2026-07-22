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Exclusiv Federația SANITAS nu mai merge la discuțiile de la Ministerul Muncii. Hușanu: „Legea va fi contestată la CCR dacă ajunge în Parlament”

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Sindicaliştii cer respectarea drepturilor salariale. Sursa foto: Facebook
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Din articol
SANITAS anunță că va ataca proiectul la CCR și la organismele internaționale Hușanu: Pentru aproximativ 60% dintre angajații din sănătate ar urma scăderi de venituri

Federația SANITAS se retrage de la discuțiile privind noua lege a salarizării, programate miercuri la Ministerul Muncii, după ce a obținut în instanță suspendarea procedurii proiectului. La Digi24, președintele SANITAS București, Viorel Hușanu, a susținut că legea va fi contestată la Curtea Constituțională dacă va fi promovată în Parlament și a avertizat că, în forma actuală, ar reduce veniturile pentru aproximativ 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială.

„Pe de o parte, nu au fost negocieri. (...) au fost doar discuții. De fapt, a fost o singură discuție, cu aproximativ 50 de oameni, într-o oră, cu domnul Dragoș Pîslaru. Acolo nu s-a negociat și nici nu s-a discutat în mod real”, a declarat liderul sindical.

Acesta a susținut și că Guvernul interimar nu avea dreptul să inițieze o astfel de lege.

„Am demonstrat cu documente, lucru pe care probabil l-a văzut și instanța, pentru că și acolo am depus documente, că Ministerul Muncii a recunoscut, atât prin declarații, cât și prin documente, că el a inițiat această lege. (...) Acesta este motivul pentru care am contestat în instanță și am câștigat”, a spus Hușanu.

SANITAS anunță că va ataca proiectul la CCR și la organismele internaționale

Președintele SANITAS București a afirmat că, dacă aceeași variantă a legii va fi asumată de parlamentari și trimisă în Parlament, sindicatul va sesiza Curtea Constituțională și organismele internaționale.

„Văd declarațiile domnului ministru Pîslaru și ale domnului Bolojan, care spun că aceeași variantă va fi depusă în Parlament. De fapt, nu Guvernul o va depune, ci va fi asumată de parlamentari. Dar este exact aceeași variantă. Acest lucru îl vom contesta la Curtea Constituțională și la organismele internaționale. Prin PNRR nu era obligatorie doar adoptarea unei noi legi a salarizării, ci și consultarea reală a partenerilor sociali. Lipsa dialogului și lipsa negocierilor reprezintă motivul pentru care România riscă să piardă cele peste 700 de milioane de euro. Noi am contestat deja acest lucru la organismele internaționale și îl vom contesta în continuare și în România, inclusiv la Curtea Constituțională”, a afirmat liderul sindical.

Potrivit acestuia, chiar dacă proiectul ar fi preluat de parlamentari, respectarea tuturor etapelor procedurale ar face dificilă încadrarea în termenul de 31 august prevăzut în PNRR.

Întrebat dacă legea ar mai putea fi adoptată în procedură de urgență astfel încât România să nu piardă fondurile europene, Viorel Hușanu a spus că, în opinia sa și a avocaților sindicatului, acest lucru nu mai este posibil.

„Din punctul meu de vedere, acest proiect sau orice alt proiect, în acest moment, prin decizia instanței, nu mai poate fi dezbătut. Este punctul meu de vedere și al avocaților noștri. Noi vom aștepta motivarea hotărârii și termenul de recurs. Atenție, ea nu va deveni definitivă mai devreme de cinci zile. Nu mai este timp. Să vedem ce se va întâmpla la recurs și dacă vor fi parcurși toți pașii necesari pentru ca o lege să se încadreze în termenele prevăzute prin PNRR”, a spus acesta.

Hușanu: Pentru aproximativ 60% dintre angajații din sănătate ar urma scăderi de venituri

Întrebat care este principala nemulțumire față de proiectul legii salarizării, liderul SANITAS București a afirmat că noua lege nu elimină inechitățile din sistem, ci le accentuează: „Marea nemulțumire este că această lege, în loc să repare inechitățile din sănătate, mă refer doar la sistemul sanitar în momentul de față, le adâncește și, pentru aproximativ 60% din personalul din sănătate și asistență socială, ar produce scăderi de venituri. Scăderi importante. Legea stabilește un coeficient și o valoare pentru fiecare medic. În același timp, legea spune că, ulterior, prin regulamentul de sporuri, salariile pot fi majorate cu până la 15% pentru anumite spitale și anumite categorii de salariați. Dar, dacă se acordă această majorare de 15% unor spitale, atunci, obligatoriu, trebuie reduși cu 15% coeficienții medicilor din spitalele mici. Ori, dacă scad coeficienții cu 15%, scad și salariile, și veniturile”, a explicat președintele SANITAS București.

Ministerul Muncii a anunțat că va ataca hotărârea Curții de Apel București prin care a fost suspendată procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, urmând ca decizia să fie analizată în recurs.

Citește și: Ministerul Muncii va ataca decizia CAB privind Legea salarizării. Instituția spune că hotărârea a fost luată fără să fie citată

Editor : A.D.

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