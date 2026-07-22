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Parlamentarii vor fi chemați din vacanță săptămâna viitoare. Ce legi urgente trebuie să voteze în sesiune extraordinară

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Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Cele două camere ale Parlamentului au convocat sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Senatorii și deputații sunt chemați din vacanță pentru a vota legile restante din PNRR, dar și măsuri pentru păstrarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Printre cele mai controversate proiecte se numără legea salarizării publice, pe care partidele din fosta coaliție de guvernare încă nu se înțeleg. 

„Așa cum am anunțat zilele trecute, am avut astăzi ședința Biroului permanent al Senatului și am convocat Senatul în sesiune extraordinară pentru săptămâna viitoare, în perioada 27–31 iulie.

Vom dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR și pentru a ne asigura că România nu pierde banii europeni pe care îi are la dispoziție”, a anunțat Mircea Abrudean, președintele Senatului, pe Facebook. 

Liberalul a mai transmis că pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

„Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă. Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil”, a mai spus Abrudean.

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Deși Abrudean vorbește despre termenul de 31 august pentru TVA-ul aplicat locuințelor, PSD a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a intrării în vigoare a cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe.

Anunțul a fost făcut de președintele partidului, Sorin Grindeanu, care spune că măsura este necesară din cauza blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) și că persoanele care au semnat deja contracte cu TVA de 9% nu trebuie să suporte consecințele problemelor din sistem.

Termenul de 1 octombrie este susținut și de AUR, care a propus separat un proiect de lege în acest sens. 

Nici pentru legea salarizării publice nu există consens în acest moment. Reprezentanții PNL, PSD, USR și UDMR au fost chemați marți la discuții la Palatul Cotroceni pentru a stabili forma finală a legii, însă surse participante au declarat pentru digi24.ro că proiectul este departe de a fi gata, iar partidele nu s-au înțeles pe principalele modificări în principal în Sănătate și Educație

Și conducerea Camerei Deputaților a votat convocarea sesiunii extraordinare în săptămâna 27-31 iulie. 

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Editor : A.G.

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