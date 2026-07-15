Live TV

Exclusiv Adrian Țuțuianu, șeful AEP, spune că se pot organiza anticipate, dar cu modificări legislative: Termenul de 3 luni e obligatoriu

Data actualizării: Data publicării:
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
FOTO: INQUAM Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidele din fosta Coaliție nu reușesc să ajungă la o înțelegere așa cum își dorește președintele României, astfel că Nicușor Dan nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate, chiar dacă nu le vede sensul. În acest context, Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a explicat în direct la Digi24 că pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate, însă cu respectarea Constituției. În acest sens, organizarea unui scrutin anticipat trebuie făcută cu modificarea legii 208/2015, pentru că altfel există riscul ca anumite drepturi electorale să fie încălcate.

Întrebat dacă scenariul alegerilor anticipate începând cu luna septembrie este fezabil, Adrian Țuțuianu a afirmat că „dacă se va ajunge la o situație de blocaj politic și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție, evident că se pot organiza alegeri parlamentare anticipate”.

Președintele AEP a explicat că autoritatea pe care o conduce a făcut o analiză a cadrului normativ existent astăzi și a implicațiilor de natură logistică și, în acest sens, s-a exprimat în aceste zile, pe tema alegerilor anticipate.

„Am văzut că sunt și jurnaliști, diverși comentatori în spațiul public care au asociat comentariile noastre și opiniile noastre unor dorințe ale unor anumite partide. Nu are nicio legătură”, a ținut să sublinieze Țuțuianu.

„Ceea ce noi am arătat în comunicarea publică este faptul că sunt implicații juridice, administrative și logistice care trebuie analizate. Este nevoie de un act normativ care să stabilească termene derogatorii de la legea 208 pe 2015. Un asemenea act normativ ar însemna fie o ordonanță de urgență - acest Guvern nu poate adopta ordonanță de urgență - fie un proiect de lege care să fie trecut într-o manieră foarte rapidă prin ambele camere și să ajungă rapid la promulgare. Aceasta din perspectiva termenelor și modificării legislației”, a explicat șeful Autorității Electorale Permanente.

Întrebat când am putea avea cel mai devreme organizarea unui scrutin parlamentar anticipat, Adrian Țuțuianu a afirmat că, în acest scenariu, mobilizarea partidelor este importantă, ca un cadru normativ să treacă repede prin Parlament.

Suntem în blocaj. Dar dacă se ajunge la concluzia că soluția va fi alegerile anticipate, apelul meu este la întreaga clasă politică să convenim termenii unui act normativ, să-l punem pe masă și să-l trecem rapid prin Parlament, ca să creăm cadrul normativ necesar.

Și în al doilea rând, avem de adoptat patru-cinci hotărâri de guvern. Ele vor trebui adoptate foarte rapid, iar în loc de 90 de zile, cât ar fi, să spunem, calendarul obișnuit, probabil că ar trebui să ne încadrăm undeva în 75 de zile cu toate operațiunile electorale”, a explicat Adrian Țuțuianu.

În plus, președintele AEP a atras atenția asupra faptului că trebuie găsită o rezolvare și a altor aspecte.

În cazul celor care vor să-și exercite votul prin corespondență, legea actuală spune că trebuie să se înscrie până în luna aprilie a anului în care au loc alegerile. Trebuie să stabilim aici un termen iarăși derogatoriu, când se pot înscrie, pentru că altfel afectăm un drept electoral”.

În principal, a subliniat Țuțuianu, trebuie modificată o lege.

„Legea 208, în principal, trebuie modificată sub aspectul termenelor și sub aspectul unor cerințe. Vă dau un exemplu: un partid mic poate să strângă numărul de semnături prevăzute de lege într-o perioadă foarte scurtă? Răspunsul este nu. Și atunci poate că ar trebui să gândim o reducere a numărului de semnături necesare depunerii candidaturilor, în așa fel încât să nu putem fi acuzați noi, clasa politică, că blocăm anumiți candidați sau partide politice”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Dacă s-a decis dizolarea și președintele dizolvă Parlamentul, termenul de trei luni este obligatoriu. În cadrul acestui termen, trebuie să ne încadrăm cu toate activitățile care fac obiectul reglementării.

În termenul de 90 de zile trebuie să ne încadrăm, că nu cred că și-a propus cineva să încalce Constituția. Eu spun că termenele din legea 208 pe 2015 sunt construite având în vedere un scrutin la termen. Aici trebuie să reducem termene, v-am spus, și să găsim soluții ca toată lumea să-și poată exercita dreptul de vot și în același timp să poată participa la alegeri”, a mai spus președintele Autorității Electorale Permanente.

E o decizie 51 pe 2020 a Curții Constituționale care a analizat aceste chestiuni și a subliniat exact ceea ce spun eu: că un cadru normativ electoral adoptat într-un termen foarte scurt poate afecta exercitarea efectivă a drepturilor electorale, limitarea posibilității de vot și așa mai departe. Avem deja o analiză a Curții Constituționale de care trebuie să ținem cont”, a conchis Adrian Țuțuianu, în direct la Digi24.

Citește și:

EXCLUSIV Cât de fezabil e scenariul anticipatelor? Fost judecător CCR: Nicușor Dan nu are încă curajul să declanșeze. Avem legi, trebuie voință

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
liviu dragnea
3
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
George Simion.
4
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Kylian Mbappe nu s-a ferit de cuvinte și a spus cine sunt vinovații, după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sondaj IRES: Pe cine îi consideră românii vinovați pentru actuala criză politică. Câte procente au Grindeanu și Bolojan
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicuşor Dan participă, astăzi, la Kiev, la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est. Președintele României a ajuns în capitala Ucrainei
nicusor dan mirabela presidency
Nicușor Dan, „mesaj clar” după vizita la Paris: România este „un partener activ în eforturile de consolidare a securității europene”
vot in romania
Cât de fezabil e scenariul anticipatelor? Fost judecător CCR: Nicușor Dan nu are încă curajul să declanșeze. Avem legi, trebuie voință
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!” Reacția lui George Simion la declarațiile făcute de Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică...
Meteorologii anunță un nou val de căldură și nopți tropicale. În mai...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Ședință în Situation Room convocată de Trump. Pe ce s-a axat...
irineu darau
Irineu Darău (USR): PSD are acest păcat originar. Dacă vor să își...
Ultimele știri
CM 2026. Presa internaţională, după prima semifinală: „Cea mai nesemnificativă echipă a Franței văzută vreodată la Cupa Mondială”
O nouă amânare la CCR în cazul Ordonanței SAFE, după sesizarea lui Grindeanu privind un posibil conflict juridic Guvern-Parlament
CM 2026. Spaniolul Mikel Oyarzabal după calificarea în finală: „Avem un singur obiectiv în minte. A mai rămas doar unul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiul regretatei Mădălina Manole la 17 ani. Fratele artistei a făcut publică o fotografie rară...
Cancan
Scandal de zeci de mii de euro între o influenceriță și furnizorii ei de chinezării. Afacerea care trebuia...
Fanatik.ro
O nouă magie a lui„Harry Potter” Varga? Patronul trebuie să plătească 1.5 milioane euro până la ora 23.59...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Cum a reușit un influencer să piardă 4 milioane de dolari într-o săptămână pe partidele de la Cupa Mondială...
Adevărul
„O să facă baie în Delta Dunării”. Tanczos Barna avertizează că urșii se extind spre zonele de deal și șes
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
„România va fi obligată să facă mai multe sacrificii.” Miza ascunsă a scandalului dintre Ucraina și Polonia...
Newsweek
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...