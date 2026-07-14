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Debitul Dunării continuă să scadă. Hidrologii estimează un nivel de aproape trei ori sub media lunii iulie

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Fluviul Dunărea la Brăila. Foto cu caracter ilustrativ: Apele Române/ Facebook
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Debitul Dunării la intrarea în România continuă să scadă pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei din ultima perioadă. Potrivit hidrologilor, în următoarele zile fluviul va ajunge la 1.750 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori sub media multianuală a lunii iulie, care este de 4.700 mc/s.

Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță că, marți dimineață, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, era de 1.850 mc/s, valoare staționară, însă cu mult sub nivelul obișnuit pentru această perioadă.

„Temperaturile ridicate și seceta din ultima perioadă au provocat o scădere semnificativă a debitului fluviului Dunărea pe teritoriul românesc. În această dimineață, debitul fluviului la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, a fost staționar la valoarea de 1.850 mc/s”, au transmis reprezentanții Apele Române Jiu.

Potrivit prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), tendința de scădere se va menține și în următoarele zile.

„În perioada 14-20 iulie, debitul Dunării la Baziaș va fi în scădere, atingând valoarea de 1.750 mc/s. Prin urmare, acesta va fi în scădere și aval de Porțile de Fier II”, au precizat specialiștii.

Aceștia au menționat că, în aval de acumulările hidrotehnice, debitele pot fi influențate și de manevrele executate la baraje.

Scăderea debitului a fost observată încă de la începutul săptămânii. Duminică, hidrologii anunțau că Dunărea avea la intrarea în țară un debit de 1.900 mc/s, iar prognoza indică o diminuare continuă în zilele următoare, pe fondul persistării temperaturilor ridicate și al lipsei precipitațiilor.

Editor : A.D.

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