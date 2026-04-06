Un deputat de la AUR a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după o ieșire pe fondul anulării alegerilor din 2024

Tiberiu Boșutar. Foto: Facebook

Un deputat a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General, fiind acuzat de instigare publică, potrivit unui comunicat transmis luni, 6 aprilie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unor surse Digi24.ro, este vorba de Tiberiu Boșutar, deputat AUR. Acesta ar fi îndemnat, la o zi după anularea alegerilor din 2024,  la „revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice”.

„Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”, ar fi transmis Tiberiu Boșutar pe rețelele de socializare, pe 7 decembrie 2024, la o zi după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. 

Acesta a fost și motivul pentru care procurorii Parchetului General l-au trimis în judecată pentru instigare publică. Dosarul va fi judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

„La data de 07.12.2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, în fața Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud și a Biroului Electoral Județean Bistrița - Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidențiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare, pe care și-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, inculpatul a instigat publicul să săvârșească infracțiuni, În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituțiilor publice”, potrivit Parchetului General.

Procurorii mai arată că „ordinea și liniștea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârșirea de fapte penale, precum și că dreptul la liberă nu este un drept absolut, fiind susceptibil de anumite limitări”.

Tiberiu Boșutar, activit de mediu la origini, a candidat în anul 2024 la alegerile parlamentare din partea AUR, obținând un mandat de deputat în circumscripția Bistrița-Năsăud.

