Un fost senator afiliat PSD se alătură PNL. Iustin Talpoș: Nu e traseism. După Revoluție, la guvernare au fost toate partidele

Nu sunt traseist, ci independent, susține politicianul care a intrat în Senat pe listele PMP, a trecut apoi la grupul PSD și, recent, la PNL. Iată cum justifică acest periplu senatorul Iustin Talpoș.

După ce a fost propulsat în Senatul României de PMP, Iustin Talpoș a demisionat și s-a afiliat grupului PSD. Acum că Puterea este șubrezită, Talpoș a demisionat și din grupul PSD și a trecut la cel al PNL. Nu se consideră însă traseist, ci independent. Spune că atât timp cât nu are carnet de partid nu poate fi acuzat de traseism.

„Am fost independent, afiliat grupului PSD. Și acum sunt tot independent afiliat PNL. Nu am avut adeziune la PNL, cum nu am avut nici la PSD. Nu înțeleg de ce unii vor să mă facă membru în mai multe partide decât e cazul. Nu cred că e o chestiune de moralitate aici. Cei care mă fac traseist le spun că atât cât nu am fost membrul altor partide nu mă consider traseist. Dacă luăm scena politică de după Revoluție, la guvernarea țării au fost toate partidele, în toate alianțele posibile, de la PSD + PD, PNL+ PD, PNL + PSD, ca atare nu putem să vorbim despre traseim. Pur și simplu s-au făcut anumite alianțe”, a declarat Iustin Talpoș, pentru Digi24.

Marți, el a postat o fotografie pe pagina de Facebook în care apar Crin Antonescu și Klaus Iohannis, cu mesajul „Am fost şi vom fi o legendă vie. Am trecut prin multe, dar lumea nu ştie”, versuri ale unei manele cântate de Florin Salam.

În luna august, Ludovic Orban, președintele PNL, declara că partidul a închis ușile pentru PSD și ALDE și că „în partid nu mai loc pentru nimeni care a girat acest regim profund nociv pentru România”.