Live TV

Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul Veștea. „Mi-a zis: ești la Economie”. Reacția AUR

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Mohammad Murad. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri despre modul în care liderul AUR ar fi negociat cu PSD. Mohammad Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea. Mai mult, omul de afaceri susține că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că George Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui să voteze în Parlament.

Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.

Mohammad Murad, membru AUR: Din spusele lui Simion au fost niște negocieri și a zis că au fost de acord să ne dea Senatul.

Reporter: Și ministere?

Mohammad Murad, membru AUR: Nu mi-a zis de ministere atunci. Mi-a zis luni dimineața că cerem 4 ministere, dintre care tu ești la Economie și am zis: nu sunt de acord, pune-l pe domnul Peiu.

În 22 iunie, ziua în care guvernul Veștea a picat la vot în Parlament. George Simion spunea: „Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturosi. Vrem să scoatem țară din criză, de aceea noi n-am cerut funcții. Nu am vrut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere”.

Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.

Mohammad Murad, membru AUR: A aruncat niște ministere, în special la cei care simte George că pot să influențeze partidul un pic, să arate că are încredere în ei. Au fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.

Reporter: Deci astea doar cu PSD-ul?

Mohammad Murad, membru AUR: Cred că da.

Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohammad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.

Mohammad Murad, membru AUR: Nu știa nimeni în partid ce era de făcut, cel puțin 80% din partid. Nu știau care e linia.

Reporter: Și ați aflat când?

Mohammad Murad, membru AUR: Când a vorbit domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.

În seara votului, la tribuna Parlamentului, Simion spunea: „Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu tradărea”.

Reporter: Știa cineva din partid de planul lui George Simion?

Mohammad Murad, membru AUR: Nu. Majoritatea oamenilor, lideri de grup, secretar general, toți mă întrebau pe mine dacă știam ceva. Nu știam. Am fost total nemulțumit cum s-a ajuns la o decizie fără o dezbatere în interiorul partidului. Nimeni nu poate defini personajul George Simion.

Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD critică PNL, USR și UDMR după nominalizarea lui Siegfried Mureșan: „Blocaj politic total iresponsabil”
psd
Reacție din PSD după propunerea lui Siegfried Mureșan ca premier: „După ce au urlat 'să vină PSD-ul să-şi asume', acum schimbă foaia”
Sebastian Burduja.
Burduja acuză PSD și USR că blochează negocierile pentru viitorul Guvern: „E un joc politic ieftin”
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Sorin Grindeanu, replică pentru USR privind noul guvern: „Remarc exhibiţionismul moral al unora”. Ce spune despre negocieri
Recomandările redacţiei
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președinții PSD, PNL, USR și...
Ședință CSAT
Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR
femei cu umbrela in soare
Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon...
Ultimele știri
CNAIR impune restricţii de circulaţie autovehiculelor de peste 7,5 tone în 16 judeţe, din cauza caniculei
România va folosi soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală. Ce documente vor putea fi stocate
După revenirea în țară, Nicușor Dan pleacă din nou în Polonia unde participă la o reuniune de securitate găzduită de Karol Nawrocki
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj. Sportivii ruși se retrag din competiție din...
Adevărul
Rușii fug din Crimeea. Mii de mașini blocate la Podul Kerci, în timp ce atacurile ucrainene lovesc peninsula
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Imagini de coșmar după cutremurele devastatoare din Venezuela. Sute de morți, mii de răniți și oameni prinși...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...