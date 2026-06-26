Un important membru AUR susține că Simion ar fi negociat cu PSD funcții în guvernul Veștea. „Mi-a zis: ești la Economie”. Reacția AUR

Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri despre modul în care liderul AUR ar fi negociat cu PSD. Mohammad Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea. Mai mult, omul de afaceri susține că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că George Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui să voteze în Parlament.

Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.

Mohammad Murad, membru AUR: Din spusele lui Simion au fost niște negocieri și a zis că au fost de acord să ne dea Senatul.

Reporter: Și ministere?

Mohammad Murad, membru AUR: Nu mi-a zis de ministere atunci. Mi-a zis luni dimineața că cerem 4 ministere, dintre care tu ești la Economie și am zis: nu sunt de acord, pune-l pe domnul Peiu.

În 22 iunie, ziua în care guvernul Veștea a picat la vot în Parlament. George Simion spunea: „Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturosi. Vrem să scoatem țară din criză, de aceea noi n-am cerut funcții. Nu am vrut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere”.

Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.

Mohammad Murad, membru AUR: A aruncat niște ministere, în special la cei care simte George că pot să influențeze partidul un pic, să arate că are încredere în ei. Au fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.

Reporter: Deci astea doar cu PSD-ul?

Mohammad Murad, membru AUR: Cred că da.

Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohammad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.

Mohammad Murad, membru AUR: Nu știa nimeni în partid ce era de făcut, cel puțin 80% din partid. Nu știau care e linia.

Reporter: Și ați aflat când?

Mohammad Murad, membru AUR: Când a vorbit domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.

În seara votului, la tribuna Parlamentului, Simion spunea: „Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu tradărea”.

Reporter: Știa cineva din partid de planul lui George Simion?

Mohammad Murad, membru AUR: Nu. Majoritatea oamenilor, lideri de grup, secretar general, toți mă întrebau pe mine dacă știam ceva. Nu știam. Am fost total nemulțumit cum s-a ajuns la o decizie fără o dezbatere în interiorul partidului. Nimeni nu poate defini personajul George Simion.

Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.

Editor : M.B.