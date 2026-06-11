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Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist” (Stenograme)

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a acuzat joi, în ședința Biroului Permanent Național al PNL, că Palatul Cotroceni sprijină un mesaj „profund fascist”, care transmite ideea că „toate partidele sunt la fel” și „niciun partid nu mai poate guverna”, potrivit unor stenograme obținute de Digi24.ro.

„Scopul nu este să formeze un guvern stabil. Scopul este să coboare PNL în desuetudine. Să desprindă PNL de propriul electorat de dreapta. Să transfere capitalul politic al liberalismului românesc către un vehicul politic nou, un partid prezidențial construit pe structura aparatului administrativ, central și în județe”, a declarat Alexandru Muraru joi, în ședința BPN al PNL, unde liderii liberali au fost chemați să se pronunțe privind susținerea sau nu a Guvernului Tomac.

„Vă mai atrag atenția asupra unui lucru: există un mesaj care circulă tot mai agresiv în spațiul public românesc. Un mesaj sprijinit de Palatul Cotroceni. Am văzut aseară: că partidele nu mai pot dialoga, evident vrând să ascundă vina PSD. Un mesaj simplu, seducător și profund fascist în esența lui: toate partidele sunt la fel. Niciun partid nu mai poate guverna”, a mai spus Muraru, potrivit stenogramei discuțiilor.

„Acest mesaj nu a apărut întâmplător. El este cultivat, amplificat și distribuit cu un scop precis — să convingă cetățenii că partidele politice, ca instituție, sunt o sursă a răului, că Parlamentul este o adunătură inutilă, că singura soluție este un lider providențial, deasupra partidelor, deasupra instituțiilor, deasupra legii.

Când un om politic sau un sistem de putere îți spune că toate partidele sunt corupte, întreabă-te întotdeauna: cui îi este util să crezi asta? Invariabil, răspunsul este același: celui care vrea să guverneze fără opoziție, fără control, fără contragreutăți democratice”, a mai spus Muraru, potrivit stenogramei.

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