Un magazin sătesc din județul Gorj, cu un profit în anul 2024 de doar 3.500 de euro, și-a cumpărat, în leasing, o mașină în valoare de 140.000 de euro, potrivit unei anchete Snoop. Asociatul principal al firmei este deputatul PSD Mihai Weber, în prezent președinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților. În legislatură trecută acesta a fost președintele Comisiei de control a activității SIE. Vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului, a declarat, joi, la Digi24, că atâta vreme cât nu este ceva ilegal „nu văd unde-i problema”.

Într-o reacție transmisă Digi24 de către Mihai Weber, acesta spune: „Autoturismul nu este proprietatea firmei, ci este supus unui contract de leasing. Astfel, societatea este doar utilizator al bunului. În societate sunt asociat și dețin 95% din capitalul social. Informațiile sunt specificate în declarația de interese”.

„Îmi place să cred că fiecare bănuț poate fi justificat. La sfârșitul anului a înregistrat un profit de 3.500 de euro, după ce, au fost deduse ratele la această mașină. Nu am detaliile. Eu vorbesc de principiu. Atâta timp cât societatea își plătește leasingul, taxele și impozitele...acuma putem specula dacă era la sat, în ce sat, dacă era pe culme, pe vale...astea sunt speculații politico-jurnalistice”, afirmă primarul Galațiului.

„De unde până unde statul, indiferent cine ar fi el, îmi spune mie cum să-mi cheltui banii”

Legat de măsura propusă de PSD de a interzice firmelor cu încasări reduse să-și cumpere „bunuri de lux”, vicepreședintele PSD spune că „e o greșeală”.

„Nu achiesez la așa ceva. De unde până unde? Statul, indiferent cine ar fi el, îmi spune mie cum să-mi cheltui banii, atâta timp cât am plătit taxe și impozite la stat. E banul meu și mâine-poimâine o să mă trezesc cu statul sau cu vreun partid care o să-mi spună mie că din salariul pe care îl am nu pot să-mi iau decât lapte, pâine și o dată pe lună un kilogram de carne. Iertați-mă, dar asta e o intervenție grosolană a statului”, a precizat Pucheanu.

