Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat luni la Digi24 că PNL „va sta departe” de orice guvern susținut, „la vedere sau prin spate”, de PSD și a afirmat că desemnarea unui apropiat al lui Nicușor Dan pentru funcția de premier ar arăta „lipsa unei soluții” și „poziția dificilă” în care Sorin Grindeanu l-a pus pe șeful statului.

Surse politice spun că președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul și că acesta ar prefera un independent, printre numele vehiculate fiind și Radu Burnete și Eugen Tomac. Întrebat despre aceste posibile nominalizări, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan a spus că „desemnarea unui consilier prezidențial arată lipsa unei soluții”.

„Cu tot respectul meu real, atât față de Radu Burnete, cât și față de Eugen Tomac, desemnarea unui consilier prezidențial arată lipsa unei soluții și, sigur, Radu Burnete este tehnocrat, Eugen Tomac este președintele unui partid extraparlamentar, deci soluțiile sunt diferite, nu cred că ar trebui văzute la la fel, dar desemnarea unui consilier prezidențial arată poziția dificilă în care Sorin Grindeanu l-a pus pe președintele României și jocul incorect față de președintele României pe care Sorin Grindeanu l-a făcut. Fiindcă, repet, președintele României s-ar putea să fie nevoit să desemneze pe unul dintre colaboratorii săi apropiați pentru a debloca această situație cauzată de PSD. Corect ar fi ca domnul Grindeanu să-și asume această nominalizare și să vedem dacă partenerii săi de la AUR îl vor vota prim-ministru sau nu. Cert este, repet, noi, Partidul Național Liberal, vom sta departe, deoarece guvern susținut de PSD”, a declarat Mureșan.

El a criticat poziția lui Nicușor Dan față de scenariul alegerilor anticipate, spunând că respingerea acestei variante transmite către PSD și AUR mesajul că „se pot juca” cu desemnarea guvernelor.

„În primul rând, un președinte este puternic atunci când este dispus să își folosească prerogativele constituționale. Am văzut până acum că președintele României a exclus scenariul alegerilor anticipate. Prin acest scenariu, practic transmite inclusiv domnului Gândeanu și AUR mesajul că vă puteți juca la infinit cu nominalizări de guvern în Parlament. Eu cred că ar fi mult mai corect să spunem următorul lucru: avem o majoritate anti-reformatoare, dacă ea nu dorește să guverneze România, atunci mergem la alegeri anticipate. PSD-ul este partidul care, adevărul este, mereu s-a temut de alegeri și mereu a încercat să-și paralizeze competitori electorali înainte de alegeri. Asta a făcut cu noi, Partidul Național Liberal, în trecut, prin acea mare coaliție în care am fost ținuți captivi. Ca atare, vă spun foarte clar, prefer două luni de campanii electorale pentru alegeri anticipate, decât 2,5 ani de guvernare într-un Parlament anti-reformist, Parlament care evident, nu mai reprezintă voința oamenilor, fiindcă oamenii în România vor modernizare, reformare, vor guvernare pro-europeană. Ce încerc să spun este că prefer oricând două luni de campanie până la alegeri anticipate și apoi o majoritate curată, pro-europeană, la vedere, pro-reformatoare, decât să fim 2,5 ani la cheremul unei majorități anti-reformatoare PSD-AUR”, a spus europarlamentarul liberal.

Siegfried Mureșan a mai subliniat că „pentru prima dată, Guvernul României a reușit să deblocheze la termen, fără întârziere, o tranșă completă din PNRR, 2,62 de miliarde” și a declarat că în orice situație, PNL, chiar și din opoziție, va susține proiectele importante ale viitorului Executiv.

„Partidul Național Liberal, chiar dacă vom fi în opoziție, vom fi responsabili față de proiectele importante ale țării: PNRR, Programul European de apărare SAFE, aderarea la Organizația de Cooperare Dezvoltare Economică (OCDE). Ca atare, chiar și în opoziție fiind, chiar dacă va fi un guvern față de care vom fi în opoziție, pe care nu-l votăm și pe care nu îl susținem, pe aceste proiecte bune pentru țară le vom susține, fiindcă guvernarea și responsabilitatea sunt două lucruri diferite. Așa cum poate fi o guvernare iresponsabilă și am văzut destul de guvernării responsabilă în România în ultimii ani, așa poate fi și o opoziție responsabilă, iar noi, Partidul Național Liberal, dacă vom fi în opoziție, vom fi responsabili”, a spus el.

