Uniunea Europeană sau Statele Unite? Cum cred românii că ar trebui să se poziționeze România (sondaj)

Data publicării:
Uniunea Europeană, ofertă pentru SUA în scandalul taxelor: tarife zero pentru tarife zero la bunuri industriale
Uniunea Europeană, SUA. Foto. Shutterstock
Cum văd românii poziționarea României între UE și SUA Ce spun datele pe categorii de populație Cum a fost realizat sondajul

Peste 50% dintre români consideră că România ar trebui să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite, în contextul tensiunilor dintre blocul comunitar și administrația americană condusă de Donald Trump, arată un sondaj INSCOP. Aproximativ un sfert dintre respondenți cred că țara noastră ar trebui să se alinieze mai mult poziției UE, iar un procent similar susține întărirea relației cu SUA.

Cum văd românii poziționarea României între UE și SUA

Potrivit sondajului, 50,4% dintre români consideră că România ar trebui să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite.

Însă, 22,7% dintre respondenți cred că România ar trebui să se alinieze mai mult poziției Uniunii Europene, în timp ce 22,1% consideră că țara noastră ar trebui să întărească relația cu Statele Unite.

Cum văd românii poziționarea României între UE și SUA. Foto: inscop.ro

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că rezultatele indică o preferință a opiniei publice pentru o strategie de echilibru în politica externă.

Opinia publică pare să privilegieze o strategie de echilibru în politica externă, ceea ce indică o cultură strategică pragmatică: românii nu percep relația cu UE și cea cu SUA ca fiind alternative exclusive, ci ca piloni complementari ai securității și prosperității țării. Această preferință sugerează o orientare structurală pro-occidentală, dar în același timp o sensibilitate față de riscurile polarizării geopolitice, ceea ce împinge opinia publică spre soluții de echilibru în defavorarea unor alinieri rigide. Este o reflecție a unei maturități profunde, ancorată în istoria și geografia specifice României”, a declarat Remus Ștefureac.

În ansamblu, datele reflectă o așteptare socială pentru o politică externă autonomă în interiorul alianțelor occidentale, în care România rămâne ferm ancorată în Occident, dar încearcă să își maximizeze interesele particulare în spațiul de manevră diplomatică între partenerii săi principali, la fel cum procedează orice alt stat membru al acestor alianțe.

Ce spun datele pe categorii de populație

Ideea menținerii unui echilibru între UE și SUA este susținută într-o proporție mai mare de votanții PSD și PNL, de femei, de persoanele de peste 60 de ani, de cei cu educație superioară, de locuitorii din urbanul mic și de angajații din sectorul public.

Cum văd românii poziționarea României între UE și SUA. Foto: inscop.ro

În schimb, opinia potrivit căreia România ar trebui să se alinieze mai mult poziției Uniunii Europene este susținută mai ales de votanții PNL și USR, de tinerii sub 30 de ani, de persoanele cu educație superioară și de locuitorii din București.

Pe de altă parte, întărirea relației cu Statele Unite este susținută în special de votanții AUR, de bărbați, de persoanele cu educație primară și de locuitorii din mediul rural.

Cum a fost realizat sondajul

Datele fac parte din Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2–6 martie 2026.

Cercetarea a fost realizată prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste, în funcție de sex, vârstă și ocupație.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

