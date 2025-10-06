Reprezentanții USR susțin că vor pune presiune în Coaliția de guvernare pentru a stabili cât mai curând data alegerilor din București. Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a transmis că liderii trebuie să ia o decizie în această săptămână, dar și că PSD vine cu o condiție: candidat unic al Coaliției.

„Astăzi suntem la borna de 136 de zile de când nu avem un primar legitim la Primăria Capitală. Chestiunea asta trebuie să fie corectată cât se poate de repede. Guvernul are o obligaţie simplă, să respecte legea.

Am depăşit de mult borna celor 90 de zile admise şi prevăzute în lege, motiv pentru care, fără nicio altă întârziere, în această săptămână, în cadrul şedinţei de coaliţie, guvernul şi coaliţia din spatele guvernului trebuie să decidă şi să dea această hotărâre de guvern, cu organizarea legerilor locale, nu doar pentru Bucureşti, dar şi pentru toate judeţele sau oraşele care au rămas fără conducere politică validă”, a declarat Ștefan Pălărie, luni, la Parlament.

Liderul senatorilor USR susține că PSD condiționează organizarea alegerilor de o posibilă candidatură comună a partidelor din Coaliție.

„Până acum refuzau categoric organizarea alegerilor în această toamnă, acum au schimbat tehnica şi anume o condiţionează de ceva imposibil, şi anume această idee toxică în opinia mea şi falimentară, cum a numit-o şi Dominic Fritz, de a avea un candidat unic pe Bucureşti din partea coaliţiei.

Am văzut această idee dând faliment şi cu domnul Cîrstoiu la Bucureşti, am văzut şi cu domnul Crin Antonescu”, a transmis parlamentarul.

Editor : A.G.