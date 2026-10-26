USR și PNL cer din nou o comisie de anchetă pentru zborurile „Mykonos-Nordis”. PSD este acuzat că blochează demersul

USR și PNL au depus luni o nouă cerere pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice zborurile private către Mykonos și Nisa ale unor politicieni, judecători și oameni de afaceri, inclusiv deplasările asociate companiei Nordis. Cele două formațiuni cer conducerii Camerei Deputaților să supună solicitarea votului în plen, după ce primul demers a fost blocat, potrivit acuzațiilor USR.

Noua solicitare vizează constituirea comisiei „Mykonos-Nordis”, prin care parlamentarii USR și PNL vor să stabilească cine a organizat și finanțat deplasările private și ce legături există între persoanele implicate.

Diana Stoica, lidera deputaților USR, a acuzat conducerea PSD a Camerei Deputaților că a împiedicat prima încercare de înființare a comisiei și a cerut ca noua inițiativă să fie supusă votului.

„Cer PSD să respecte Regulamentul Camerei Deputaților și să supună votului plenului cererea noastră! Oricât de mult ar vrea ministrul PSD Manole și alți domni care au zburat spre destinații de lux pe banii păgubiților Nordis sau pe banii antreprenorilor cinstiți să fie îngropat subiectul zborurilor Mykonos-Nordis, USR nu va accepta acest lucru. Ca să blocheze prima noastră solicitare, au comis abuz după abuz, atât în Biroul Permanent, cât și în plen. Între timp, pentru serviciile aduse PSD, doamna Intotero a primit încă o funcție de ministru. Noi nu renunțăm însă. Socialismul de caviar al PSD dă pe afară din cutiile de pantofi și din portbagaje, dar cetățenii au dreptul să afle adevărul”.

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USR a invocat prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, care stabilesc că înființarea unei comisii parlamentare de anchetă se face printr-o hotărâre adoptată de plen. Potrivit formațiunii, Biroul Permanent are doar rolul de a distribui deputaților proiectul de hotărâre pentru dezbatere și vot, fără posibilitatea de a bloca inițiativa.

Ce ar urma să verifice comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”

Comisia ar urma să stabilească împrejurările în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis, precum și identitatea participanților și calitatea în care aceștia au luat parte la călătorii.

Ancheta ar trebui să clarifice cine a organizat deplasările, cine a transmis invitațiile și după ce criterii au fost selectate persoanele participante. De asemenea, parlamentarii vor să afle valoarea cheltuielilor pentru transport, cazare, mese, transferuri și alte activități, dar și cine a suportat aceste costuri.

„Nu în ultimul rând, comisia trebuie să identifice interesele economice ale organizatorilor, finanțatorilor și participanților”, a transmis USR.

Potrivit propunerii, comisia ar urma să fie formată din 25 de deputați, desemnați în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților. Ședințele ar urma să fie publice, iar concluziile anchetei să fie prezentate public.

Editor : A.D.