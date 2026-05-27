Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la finalul anului 2027. Proiectul PSD a trecut cu voturile AUR

Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Proiectul inițiat de PSD, care interzice vânzarea acțiunilor companiilor de stat până la data de 31 decembrie 2027, a trecut de votul final al Parlamentului. PNL şi USR s-au opus, însă proiectul a fost susținut de AUR.

Legea a trecut de Camera Deputaților, miercuri, cu 178 de voturi „pentru”, 103 „împotriva” şi 8 abțineri.

PNL şi USR nu au votat. Printr-un comunicat transmis ulterior, USR susține că legea nu apără interesele României, ci „sinecurile PSD”.

„Legea votată de PSD, AUR și SOS ne duce înapoi în anii ‘90, când PSD din vremea aceea și fostul președinte Ion Iliescu ne spuneau «nu ne vindem țara», dar politicienii de atunci au vândut țara în propriul beneficiu, în loc să se facă privatizări corecte și la momentul potrivit.

Acum, sub același slogan, se opun transparentizării activității companiilor de stat și, astfel, vor să-și conserve monopolul pe care îl au și să-i mențină în funcții pe cei care căpușează societățile de stat și împiedică dezvoltarea României. Legea este una anti-națională, exclusiv pentru sinecurile lor, iar PSD și AUR s-au aliat, încă o dată, pentru a terfeli interesul național”, a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Conform amendamentelor depuse în procesul parlamentar, de la aplicarea legii vor fi exceptate companiile companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pe o perioadă de cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost deschisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvență, precum și pentru acțiunile a căror valoare totală, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.

Social-democrații au propus legea ca răspuns la anunțul vicepremierului Oana Gheorghiu privind reformarea mai multor companii de stat și listarea unor pachete minoritare la bursă

Camera Deputaților este decizională, iar acum legea merge la promulgare înainte să intre în vigoare. 

