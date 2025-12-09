Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD, a comentat la Digi24 eșecul înregistrat la alegerile pentru Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă s-a clasat pe locul trei, și nemulțumirile legate de coaliția de guvernare, spunând că în rândul partidului sunt voci care nu mai vor coabitarea cu USR.

Vasile Dîncu a făcut precizări legate de motivul care a reunit marți Biroul Permanent al Partidului Social Democrat în prima ședință a conducerii de la eșecul lui Daniel Băluță la alegerile locale parțiale din București. Videpreședintele PSD a spus că nu susține ideea ieșirii social-democraților de la guvernare.

„Nu susțin această idee, pentru că am hotărât cu toții atunci și acum că este nevoie de o coaliție care să susțină reformele și evident că nu ne gândim la ieșirea de la guvernare. Sigur că sunt întotdeauna și vor fi voci care spun că e un cost prea mare pentru noi, mai ales după ce anul trecut am avut un eșec destul de mare la alegerile prezidențiale și acest lucru ne-a afectat în imaginea noastră și relația cu electoratul. Dar în acest moment, chiar dacă există voci care spun că ar trebui să ieșim la guvernare, acum sau într-un anumit moment, noi în acest moment suntem centrați pe participarea la guvernare”, a spus Dîncu.

Coabitarea cu USR

Despre guvernarea alături de USR, Dîncu a precizat că nu este vorba de „o divergență ideologică”: „Este pur și simplu este o modalitate de comunicare, pentru că ar trebui să comunicăm împreună cu ei, fiind la guvernare. În același timp, să ne asumăm fiecare și să ne facem responsabilitățile care ne revin. Dincolo de vechea noastră polemică cu USR, în acest moment, colegii noștri nu sunt mulțumiți de activitatea partidului USR din coaliția de guvernare, din cauzele pe care le-ați văzut, un ministru care și-a falsifica CV-ul, apoi acum un dezastru aproape pe care nu și-l asumă acest partid de cred că trebuie să reglăm unele lucruri în coaliție”.

Referitor la amenințările făcute de PSD cu ieșirea de la guvernare, de-a lungul timpului, el a declarat că au fost discuții din interiorul PSD care au ajuns și în mass-media, dar „poate că nu este cea mai bună strategie”.

„Evident că am avut conflicte în interiorul coaliției și cred că avem încă unele conflicte care sunt legate de faptul că nu a existat dialog sau s-au anunțat anumite decizii fără ca să fim consultați, ori până la urmă, chiar dacă noi am cedat funcțiile cele mai importante după alegerile din toamna trecută, totuși noi avem susținerea cea mai important în Parlament pentru guvern și nu este acceptabil să nu lucrăm împreună la proiectele de reformă din acest moment cu premierul Bolojan sau cu partenerii de guvernare. Aici a fost problema. Nu cred însă că în viitor se va mai ajunge la acest lucru. Cred că vom fi mai coerenți după această perioadă”, a precizat vicepreședintele PSD.

Eșecul lui Daniel Băluță

Vasile Dîncu a comentat și scorul lui Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei, spunând că nu se aștepta la locul trei, dar nici ca acesta să câștige fotoliul de Primar General.

„Nu mă așteptam la locul trei. Daniel Băluță este cu adevărat un primar foarte bun, este un administrator excelent. Însă dacă ne uităm și în istoria electorală la București, a fost definit în campanie prin ce a făcut, nu prin faptul că este un lider ori lipsa unei alternative la trecut și evitarea unei tușe politice. Daniel Băluță venea din partea PSD și încercarea asta de a construi un profil neutru, care a făcut foarte multe lucruri, după părerea mea, nu a fost una care să fie câștigătoare, pentru că bucureștenii vor întotdeauna un personaj care să fie lider, unul care schimbă, un „game changer”, cum spunem, dar nu a fost profilat ca atare”, a declarat liderul PSD.

Dîncu a mai spus că nu crede că PSD „l-a tras în jos”, pentru că „totuși nu s-a profilat ca pesedist”: „Sigla partidului a fost pusă undeva destul de discret. Eu cred că cei care au fost consultanții de campanie nu s-au ridicat la nivelul candidatului nostru, asta este părerea mea. Daniel Băluță este mult mai bun decât atât”, a spus Dîncu.

Reformarea PSD

În ceea ce privește reformarea PSD, Dîncu a spus că va fi nevoie „de unul, doi, trei ani, probabil” pentru ca „mesajul și brandul politic” să regleze din nou relația cu electoraltul.

„Am început reformarea, am început cu un nou program, cu o nouă echipă. Avem foarte mulți tineri în în față, dar a trecut foarte puțin timp de când am început acest lucru. O să avem nevoie de unul, doi, trei ani, probabil, pentru ca să refacem mesajul nostru, să refacem brandul politic și să refacem, sigur, relația noastră cu electoratul. Nu mă îndoiesc că vom face asta. Noi am făcut-o în multe situații în care a trebuit să reconstruim totul, dar peste noapte nu se pot realiza lucruril. Ați văzut în țară am obținut un rezultat foarte bun. Eu nu mă așteptam să câștigăm 12 alegeri din 14 în țară, dar este mai complicat”, a spus el.

Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău

Vasile Dîncu a mai subliniat că victoria lui Marcel Ciolacu la alegerile locale parțiale, unde a câștigat șefia CJ Buzău, arată că PSD este pe „drumul cel bun”, dar nu încă pentru a-i convinge și pe bucureșteni.

„Este o victorie care arată că, până la urmă, chiar dacă Marcel Ciolacu a pierdut alegeri, n-a intrat în turul doi, s-a deteriorat relația cu electoratul, totuși, s-a văzut că nu este un blam asupra PSD-ului și nici asupra lui pentru că a câștigat cu peste 50%, chiar dacă era o prezență mai mică. Dar înseamnă că suntem pe drumul cel bun, însă nu ne-am ridicat la nivelul de a câștiga Bucureștiul, din păcate”, a mai spus vicepreședintele PSD.

Editor : M.I.