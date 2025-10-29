Live TV

Exclusiv Victor Negrescu: Decizia SUA nu afectează securitatea României, ci imaginea și modul în care Guvernul comunică astfel de situații

victor negrescu
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Foto: Arhivă Digi 24
„Trebuie accelerate demersurile pentru vizita în Statele Unite” „Interesul este unul național, nu e o critică la partidele din coaliție” „E vorba de cum ne raportăm la o situație dificilă, unde culmea suveraniștii câștigă” „Trebuie rapid venit cu o strategie și explicat cetățenilor că sunt protejați”

Victor Negrescu a declarat, miercuri la Digi24, că Ministerul Apărării a avut o comunicare defectuoasă privind decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane din țara noastră, iar acest lucru „vulnerabilizează reputația României”. Europarlamentarul PSD consideră că este inacceptabil ca aceste informații să fie aflate de români din presa externă, pe surse, și să nu existe o comunicare coordonată și oficială a MApN.

 

„Privesc această decizie ca fiind îngrijorătoare și e un semnal de alarmă pentru modul în care abordăm temele de politică externă și de apărare. De altfel, ați remarcat și dumneavoastră faptul că informația a apărut mai întâi pe surse venite dinspre presa din Ucraina, ceea ce, în opinia mea, este inacceptabil. Dacă informația era cunoscută de Ministerul Apărării, de Ministerul de Externe, cu siguranță cele două instituții trebuiau să iasă public înainte pentru a explica acest demers și această decizie luată de partenerii americani, care au decis să își retragă o parte din trupe în mai multe state europene de pe flancul estic”, a afirmat Victor Negrescu, întrebat cum vede decizia SUA de a retrage militari americani din România, miercuri la Digi24.

Citește și: România știa de luni că SUA urmează să-și retragă trupele. Ministrul Apărării explică de ce a făcut anunțul abia azi

„Cu toate acestea, vedem că trupele americane în a în Polonia vor rămâne acolo o prezentă consistentă și în țările baltice”, a continuat eurodeputatul PSD.

„Iată, în țările batice avem guverne proeuropene, deci cu siguranță trebuie să învățăm ceva din această situație și ne trebuie o reacție rapidă. Eu salut decizia președintelui României de a-l convoca pe premierul României la Cotroceni pentru a discuta aceste aspecte”, a mai spus el.

„Trebuie accelerate demersurile pentru vizita în Statele Unite”

Negrescu a mai spus că „trebuie pregătită rapid și accelerate demersurile pentru vizita în Statele Unite”.

„Eu am spus foarte clar deja de câteva săptămâni bune, ca această vizită trebuie realizată de îndată, da, bine pregătită, cum s-a zis corect. Dar în același timp ați văzut cum se mișcă lucrurile la nivelul politicii externe în momentul actual, mult mai rapid, mult mai direct și trebuie să existe acest contact direct între președintele României și președintele american pentru a arăta și explica de ce România joacă un rol-cheie pentru interesele americane în regiune, de ce Marea Neagră trebuie să reprezinte o prioritate strategică pentru NATO, pentru Statele Unite”, a completat acesta.

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a spus și ce ar fi făcut dacă ar fi fost în locul ministrului Apărării Ionuț Moșteanu și ministra de Externe Oana Țoiu cu privire la decizia SUA.

„În sensul acesta se pare că suntem oarecum în pierdere de viteză și nu pot să nu notez faptul că nu am avut niciun fel de reacție și nu am pregătit acest moment. Dacă aș fi fost, de exemplu, ministrul Apărării, ministrul de Externe, eu aș fi pregătit acest moment. Aș fi organizat poate o conferință de presă la Baza Kogălniceanu cu trupele americane. Le mulțumeam pentru prezență. Deja lansam idei despre proiectele viitoare care leagă România de Statele Unite, pentru că există astfel de inițiative și astfel de proiecte comune”, a mai explicat el.

„Interesul este unul național, nu e o critică la partidele din coaliție”

Negrescu a adăugat că situația actuală pentru clasa politică actuală, cea pro-occidentală și pro-europeană, este una dificilă. Acesta subliniat că nu critică cei doi miniștri ai USR din cauza apartenenței lor politice, fiind vorba despre reputația Guvernului și a României, precum și interesul național.

„Astăzi ne confruntăm cu o situație foarte dificilă pentru noi pro-occidentale și pro-europenii din clasa politică actuală, pentru că noi trebuie să explicăm de ce suntem în situația actuală. Eu mă uit pe rețelele sociale când am dat o perspectivă asupra situației, cum sunt bombardat de mesaje care ne spun dacă erau suveraniștii la putere, se rezolva. Nu se rezolva cu suveraniștii la putere. De aici eu spun că este o situație gravă de comunicare pentru reputația Guvernului și în sensul acesta mă bucur că președintele ia atitudine, dar trebuie în același timp clar să vedem care sunt responsabilii pentru ce s-a întâmplat.

M-am uitat în pregătirea intervenției cu dumneavoastră la comunicările MApN din ultimele luni și am văzut sistematic cum MApN spunea clar trupele americane nu vor pleca de la noi din țară. Păi, eu știu că este o plecare programată, că este o decizie mai complexă, dar de ce au comunicat în această manieră în ultimele luni? În sensul acesta cred că aceste lucruri trebuie să fie scoase în evidență”, a explicat social-democratul.

„E vorba de cum ne raportăm la o situație dificilă, unde culmea suveraniștii câștigă”

El a mai afirmat că din această situație și comunicare defectuoasă a MApN câștigă suveraniștii.

„Nu are nicio legătură. Interesul este unul național. Cred că trebuie să depășim chestiunea asta cu cu partidele politice pe acest subiect de interes național. De aceea am spus că este vorba despre România, despre reputația României și despre cum ne raportăm la o situație dificilă, unde, culmea, suveraniștii câștigă. Nu va câștiga PSD din problemele generate de miniștri, da, iată USR cum spuneți dumneavoastră”, a precizat eurodeputatul PSD.

„Care e soluția? Soluția este una corectă. Convocarea la Cotroceni, o discuție amplă, mai multe comunicări publice pentru a prezenta strategia. Accelerate pregătirile pentru vizita în Statele Unite. Urmează acel CSAT, acea reuniune unde se va discuta despre strategia de apărare. Acolo trebuie să vedem care este strategia alternativă și, de asemenea, să accelerăm accesarea banilor europeni pentru zona de apărare, die că vorbim de programul SAFE, fie că vorbim de celelalte programe, haideți să vedem cum putem compensa, în măsura în care se poate compensa”, a completat Negrescu.

„Trebuie rapid venit cu o strategie și explicat cetățenilor că sunt protejați”

Acesta consideră că trebuie să explicăm românilor că sunt protejați, chiar și după această decizie a SUA de a retrage parte din trupele americane de la noi. 

„Avem și alți aliați la nivelul NATO care au o prezență militară consistentă la noi în țară. Poate ar fi bine să ne coordonăm cu aceștia, în așa fel încât să transmită un semnal clar Federației Ruse că România este protejată în continuare, că există în continuare și trupe americane și trupe europene și că nicidecum această decizie mai complexă a partenerilor americani nu reduce mecanismele de apărare pentru România și flancul estic”, a explicat el.

Întrebay dacă vulnerabilizează această decizie a SUA securitatea la Marea Neagră, Victor Negrescu a răspuns: „Nu cred că vulnerabilizează securitatea la Marea Neagră, vulnerabilizează reputația României și comunicarea în care s-a transmis această decizie”.

„Deci e o problemă de comunicare și în sensul acesta trebuie rapid venit cu o strategie și explicat cetățenilor că sunt protejați, că avem un parteneriat solid cu Statele Unite și pentru a le demonstra lucrul acesta, vizita și contacte suplimentare cu parteneri americani sunt necesare în așa fel încât să arătăm perspective viitoare de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale”, a conchis Negrescu.

