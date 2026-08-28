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Oana Gheorghiu, în scandalul Lucian Pahonțu: „20 de ani de conducere de către același om nu e sănătos pentru o democrație”

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Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
Oana Gheorghiu. Foto- Facebook
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Oana Gheorghiu, viceprim-ministru în guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, a declarat vineri, în scandalul legat de trecutul șefului SPP, Lucian Pahonțu, că nu este normal ca o persoană să conducă mai mult de 20 de ani aceeași instituție. Ea cere o discuție despre limitarea mandatelor șefilor de servicii secrete și precizează că nu beneficiază de protecție SPP.

„Nu am SPP. Nu am solicitat niciodată protecție sau asistență din partea SPP. Sunt obișnuită să îmi conduc singură mașina și n-am avut niciodată vreo problemă de siguranță.

Înțeleg rolul SPP în statul român și respect sacrificiul imens al domnilor și doamnelor care servesc patria în cadrul acestui serviciu. Dar cred că 20 de ani de conducere de către același om nu e sănătos pentru o democrație. Indiferent cine este acel om, și cu atât mai mult cu cât există suspiciuni și indiferent dacă se adeveresc sau nu. Discuția despre limitarea mandatelor la conducerea serviciilor e una necesară acum, nu peste ani”, a scris Oana Gheorghiu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

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Ea aduce în discuție și situația de la conducerea principalelor servicii de informații din România - SRI și SIE. 

„Și dacă tot vorbim despre servicii, ar trebui totuși să ne reamintim că:

  • SRI nu mai are conducere civilă de 3+ ani;
  • SIE este condus de 8+ ani de zile de același om.

România are nevoie de servicii puternice, moderne, care să apere statul și mai ales să prevină atacurile asupra cetățenilor săi”, a mai afirmat Oana Gheorghiu.

Citește și: Nicușor Dan, întrebat dacă îl demite pe șeful SPP: „Domnul Pahonțu nu este în această situație”

Editor : B.P.

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