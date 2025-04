Moțiunea simplă depusă de AUR, SOS și POT împotriva ministrului Muncii a fost în mod surprinzător adoptată. 61 de senatori ai opoziției au votat pentru, în vreme ce doar 59 de aleși ai puterii au votat împotrivă. La finalul ședinței de plen, ministrul Simona Bucura Oprescu a reclamat o nedreptate, aproape cu lacrimi în ochi.

„Munca pe care am depus-o în decursul unei îndelungate perioade de timp în politică, în folosul românilor. În toată cariera mea am luptat împotriva nedreptății. Consider că munca pe care am făcut-o e cu adevărat în folosul românilor și ce s-a întâmplat azi e o nedreptate”, a spus Bucura Oprescu.

Partidele din coaliția de guvernare, PSD, PNL și UDMR, au împreună 68 de senatori dintre care doar 62 au fost prezenți, însă nu toți au votat împotriva moțiunii intitulate „Sistemul de pensii – un joc de-a alba-neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”.

Alături de AUR, SOS și POT, toți cei 19 senatori au USR au votat și ei în favoarea moțiunii. Potrivit regulamentului celor două Camere ale Parlamentului, adoptarea moţiunii simple nu are ca efect demiterea ministrului în cauză.

AUR a cerut, totuși, demisia Simonei Bucura Oprescu, după votul dat de senatori.

