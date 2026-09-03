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Un senator demisionează din USR și critică partidul: „Nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri”

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USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?” „Nu plec din orgoliu”

Senatorul Gheorghe Ștefănache a demisionat din USR și va activa o perioadă ca independent, a acuzat organizația județeană Galați de „inactivitate asumată” și a criticat conducerea partidului pentru ruptura dintre direcția centrală și realitatea din teritoriu. Acesta a susținut că USR Galați trebuie să aibă candidați locali și afirmă că liderii partidului de la București nu vor candida la alegerile locale din Galați.

„Am demisionat din USR. Voi activa o perioadă ca senator independent, neafiliat vreunui grup politic, continuând să-i reprezint pe gălățeni în Parlamentul României, în deplină concordanță cu jurământul depus”, a transmis Ștefănache într-o postare pe Facebook.

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Senatorul afirmă că, deși la nivel central există o preocupare pentru păstrarea valorilor asumate de partid, acestea „se diluează în teritoriu, până la estompare”, dând ca exemplu situația de la Galați.

„Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea «asumată» a structurii politice locale din care deja am făcut parte”, a scris Ștefănache.

El susține că USR Galați trebuie să aibă candidați locali la alegerile pentru Primăria Galați și pentru Consiliul Local și Consiliul Județean.

„Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galați. Iar Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și Radu Miruță nu vor fi prezenți niciodată pe listele pentru Consiliul Local și Consiliul Județean Galați”, afirmă senatorul.

„Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?”

Gheorghe Ștefănache spune că a avut în ultima perioadă o dilemă privind rămânerea în partid, între speranța că poate schimba lucrurile din interior și riscul de a deveni „complice la stagnare”.

„Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: «Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?»”, a scris senatorul.

El susține că, atunci când valorile personale nu mai pot fi susținute, plecarea devine o necesitate.

„Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele, dar mai ales față de gălățenii cărora le-am promis că le voi schimba viața în bine dacă mă vor investi cu votul lor și cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galați”, afirmă Ștefănache.

„Nu plec din orgoliu”

Senatorul spune că demisia nu este motivată de orgoliu, supărare sau oboseală, ci de dorința de a rămâne consecvent propriilor principii.

„Nu plec din orgoliu. Nu plec din supărare. Nu plec pentru că am obosit. Plec pentru că nu vreau să devin spectatorul propriei mele tăceri”, a transmis el.

„Plec pentru că nu vreau să validez prin prezență ceea ce nu mai pot susține prin conștiință”, a adăugat senatorul.

Ștefănache spune că nu consideră că și-a încheiat parcursul politic și că intenționează să continue activitatea politică la Galați.

„Drumul meu politic nu se închide aici. El va continua acolo unde pot rămâne autentic, lucid și util pentru Galați. Și unde pot rămâne în continuare de partea corectă a Istoriei!”, a încheiat Gheorghe Ștefănache.

Editor : Ana Petrescu

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