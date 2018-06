VIDEO. PSD a lansat un clip de promovare pentru mitingul de sâmbătă

Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a publicat pe pagina sa de Facebook un clip de promovare a mitingului de sâmbătă, prin care oamenii sunt chemați să vină la București, pentru a „protesta față abuzurile comise de Traian Băsescu și Klaus Iohannis”.

„Au făcut din justiție un instrument politic și noi i-am lăsat. Ne-au ascultat telefoanele şi noi am acceptat! Au tăiat pensii şi salarii şi noi n-am spus nimic! Au ameninţat guvernarea şi noi am tăcut. Am tacut destul. Acum vom vorbi si noi. Dacă-ti pasa, vino în stradă! Sâmbata, 9 iunie, Piata Victoriei, ora 20:00. Miting împotriva abuzurilor“ este mesajul transmis în clip. Îm filmare apar și imagini cu mai multe persoane publice, printre care se numără procurorul Mircea Negulescu, Klaus Iohannis sau Traian Băsescu.

PSD anunţă şi printr-un eveniment organizat pe Facebook mitingul de sâmbătă seara din Piaţa Victoriei, sub sloganul „Vrem prosperitate, NU Securitate!”. Fotografia folosită pentru ilustrarea evenimentului este de la protestele de anul trecut de la Palatul Cotroceni. În anunţ, PSD vorbeşte depres „un stat capturat”. Detalii aici.