Viorica Dăncilă: Ne-a costat mai mult că am schimbat trei guverne. Premierul se gândește la o restructurare a executivului

Premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată marți seara dacă a fost o gafă că PSD a schimbat 80 de miniștri și a răspuns că mai degrabă schimbarea a trei guverne a costat mai mult partidul decât remanierea membrilor Guvernului.

„Nu știu dacă faptul că am schimbat miniștri ne-a afectat foarte mult. Au fost guverne care au schimbat mulți miniștri. Cred că ne-a costat mai mult că am schimbat trei guverne. Cred că acest lucru ne-a costat mai mult decât faptul că am schimbat miniștri. Nici așa perioada să nu fie foarte mică (a remanierii membrilor Executivului - n.r.). Nu face performanță, dar să nu facă greșeli, să nu aducă un prejudiciu actului de guvernare. Nu pot să vorbesc despre schimbarea miniștrilor în celelalte guverne”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți seară, la România Tv, citată de Mediafax.

Premierul a adăugat că important ca la schimbarea unui ministru este să fie luate în calcul criteriile de competență sau măsura în care a îndeplinit măsurile din programul de guvernare, nu faptul că ar fi antipatic cuiva.

„În altă ordine de idei, trebuie să ne gândim că ministrul trebuie să aibă și susținere politică, pentru că numirea se face într-un Comitet Național. Nu numai noi am schimbat 80 de miniștri, dacă vă uitați, cred că au mai fost guverne. Esențial este să aduci un lucru în plus când îl schimbi, nu să îl schimbi pentru că nu îți mai place cineva. Cred că trebuie să punem accent pe competența miniștrilor, pe modul în care își îndeplinesc programul de guvernare. Eu nu cred că trebuie să mai mergem neapărat pe idee, dacă e susținut de X trebuie să mergem cu el în guvern”, a completat Viorica Dăncilă.

De când a câștigat alegerile parlamentare din 2016, PSD a schimbat două guverne prin moțiune de cenzură în Parlament: Cabinetul Grindeanu și apoi executivul condus de Mihai Tudose.

Viorica Dăncilă ia în calcul o restructurare a Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a mai anunțat că în luna iulie, după Congresul PSD din 29 iunie, va fi făcută o evaluare pe primele șase luni ale acestui an a activității Guvernului, pe fiecare minister în parte.

Încurajată de rezultatul obținut la moțiunea de cenzură de marți, care a fost respinsă, premierul Viorica Dăncilă a spus că ia în calcul și o restructurare a Guvernului, ceea ce ar presupune un vot al Parlamentului.

„Luăm în calcul și restructurare, vom decide cu colegii pe ce variantă vom merge, astfel încât să nu mai avem aceste blocaje. Cred că rezultatul de la moțiunea de cenzură ne permite să avem o restructurare și să luăm în calcul acest aspect”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți seară, la România Tv.

Viorica Dăncilă nu a vrut să meargă pe varianta restructurării Guvernului în Parlament, dorită de Liviu Dragnea în perioada când era lider al PSD. Prim-ministrul motiva, la începutul lunii iunie, că nu dorește o astfel de soluție pentru că nu există reglementări clare cu privire la situaţia în care preşedintele Klaus Iohannis ar fi refuzat din nou miniştri şi s-ar fi ajuns la o criză guvernamentală.

Ce spune Viorica Dăncilă despre relația cu președintele Iohannis

Viorica Dăncilă a mai spus că a încercat să aibă o înțelegere și un consens cu președintele Klaus Iohannis, însă acesta a intrat în logica de campanie electorală. Ea a precizat că se așteaptă ca șeful statului să blocheze și mai mult Guvernul, în contextul apropierii alegerilor prezidențiale.

„Știți foarte bine că întotdeauna am spus că am fost un om care a spus că e nevoie de echilibru și consens. Am încercat cu toate instituțiile. Din păcate, nu prea am reușit. M-aș fi așteptat de la domnul președinte să fie unul al tuturor românilor. Eu cred că pentru proiecte importante pentru țară ar trebui să existe colaborare și consens, atât cu președintele, cât și cu partidele politice. Pe de altă parte s-a intrat în logica de campanie. Deci mă aștept în perioadă următoare la această luptă politică. Cred că da, pentru că deja domnul președinte e în campanie electorală și pe măsură ce se apropie alegere aceste blocaje vor fi mult mai mult”, a conchis Dăncilă.