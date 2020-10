Poluare masivă în București. În unele zone, nivelul maxim admis a fost depășit cu 350%

Poluare masivă în zona Capitalei. Nivelul maxim admis de poluare cu praf a fost depășit în unele zone cu aproape 350%.

Cea mai mare depășire s-a înregistrat la stația din Bragadiru, dar și în Rahova. Centrul orașului a fost poluat mai puțin.

Și anul trecut, din octombrie până în mai, au avut loc depășiri chiar și cu peste 600% pentru poluarea cu praf, însă autoritățile nu au venit cu explicații clare.

De câteva ori, Ministerul Mediului a indicat arderi necontrolate de deșeuri.

"În acest an de mandat au fost nenumărate episoade când calitatea aerului nu a fost poate cea dorită, pot să va spun că am speranța că odată cu schimbările de la minister să avem investiții mai mari, măsuri verzi. Ca ministru mă bucur foarte mult că am reușit să investim sume colosal de mari pentru modernizarea calității aerului pentru a oferi administrațiilor publice date în timp real.

Mi se pare firesc ca administrațiile locale să investească mai mult în tot ce înseamnă reducerea poluării, iar Ministerul Apelor și Pădurilor să-și facă datoria și să-i pedepsească pe cei care poluează aerul din capitale și alte orașe.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu sunt pe teren, fac verificări și la un moment dat vor comunica, ne dorim e că astfel de episoade să nu se întâmple", a declarat ministrul Mediului Costel Alexe, la Digi24.

Poluarea aerului îl costă pe un locuitor al unui oraş european aproximativ 1.250 de euro pe an în timp ce pentru un bucureştean costul este de peste 3.000 de euro, arată un raport al Alianţei Europene pentru Sănătate Publică.

