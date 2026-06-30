Ucraina primeşte un împrumut de 3,9 miliarde de euro de la UE pentru achiziții de drone

Ucraina primeşte o primă tranşă de ajutor militar de 3,9 miliarde de euro din împrumutul de sprijin al Uniunii Europene pentru Kiev, în valoare totală de 90 de miliarde de euro.

Mijloacele financiare virate marţi sunt destinate achiziţionării de drone, a subliniat Comisia Europeană, potrivit Agerpres.

Împrumutul UE a fost decis la începutul acestui an şi prevede 60 de miliarde de euro pentru ajutor militar şi 30 de miliarde ca sprijin bugetar pentru anii 2026 şi 2027.

Fondurile sunt destinate să permită Ucrainei să-şi continue apărarea împotriva invaziei Rusiei şi să împiedice ţara să dea faliment.

„Aceste investiţii vor ajuta Ucraina să-şi protejeze cetăţenii, să-şi apere suveranitatea şi să întărească securitatea Europei", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Europa va sta ferm alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar pentru a se ajunge la o pace justă şi durabilă", a spus ea.

Ucraina a primit o primă tranşă săptămâna trecută în valoare de 3,2 miliarde de euro, ca sprijin bugetar.

Editor : M.B.