Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom

Oameni într-o stație de metrou.
Foto: Metrorex
Negocieri eșuate și două fronturi de conflict Risc de blocaj financiar pentru Metrorex

Compania franceză Alstom Transport S.A. a pus poprire pe conturile Metrorex, în plin conflict privind trenurile noi destinate Magistralei M5 Drumul Taberei – Eroilor. Redacția Digi24.ro a solicitat un punct de vedere Metrorex, iar operatorul a confirmat oficial poprirea, care afectează direct capacitatea financiară a instituției.

Contractul pentru cele 13 trenuri Metropolis a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de peste 103 milioane de euro, fără TVA.

Conform termenelor, trenurile ar fi trebuit să circule cu călători încă din prima parte a anului 2023. În realitate, garniturile au ajuns în depouri cu întârzieri semnificative și se află încă în teste, fără avizele necesare de la Autoritatea Feroviară Română (AFER) pentru a intra în exploatare.

În lipsa punerii în circulație, Metrorex nu a început nici plata mentenanței recurente, situație care a complicat negocierile cu Alstom și a generat tensiuni suplimentare.

Negocieri eșuate și două fronturi de conflict

Tensiunile dintre cele două companii s-au amplificat după ce discuțiile purtate pe 9 și 23 octombrie nu au dus la o înțelegere.

Metrorex a emis penalități în valoare de 1,08 milioane de euro pentru întârzierile la livrare și pentru nepunerea trenurilor în exploatare comercială, însă Alstom contestă integral aceste sume în instanță.

În același timp, operatorul de metrou acuză compania franceză că nu a reîntregit garanția de bună execuție, în valoare de 10,2 milioane de euro, sumă care acoperă partea neexecutată a contractului. Metrorex consideră acest refuz un risc imediat, iar măsura de poprire ar fi fost declanșată în acest context tensionat.

Contractul pentru trenurile Metropolis a fost unul esențial pentru creșterea capacității pe Magistrala M5, însă întârzierile repetate și lipsa avizelor au amânat succesiv intrarea în circulație a garniturilor.

În prezent, trenurile rămân în depouri, iar operatorul se confruntă cu presiunea financiară generată de blocarea conturilor într-un moment în care are obligații urgente de plată.

Risc de blocaj financiar pentru Metrorex

Poprirea impusă de Alstom intervine într-un moment dificil pentru Metrorex, care trebuie să achite avansul și lichidarea salariilor angajaților, precum și plățile curente către furnizori.

Potrivit informațiilor din presa locală, pentru a nu exista întârzieri salariale, poprirea trebuie ridicată până cel târziu pe 12 noiembrie.

În cazul Metrorex, poprirea pusă de Alstom blochează o parte sau toate fondurile din conturile bancare.

Blocarea conturilor poate genera un nou blocaj operațional, similar celui din vara anului 2024, când compania italiană WeBuild a pus poprire pentru o datorie de 68 de milioane de lei.

Atunci, conturile au fost deblocate parțial doar pentru plata salariilor, restul obligațiilor rămânând blocate.

Magistrala M5 continuă să fie afectată de probleme care își au originea încă din perioada construcției, marcată de tăieri de buget și litigii majore.

Deși linia este funcțională din 2020, operează cu un număr redus de trenuri, iar introducerea garniturilor noi este esențială pentru creșterea frecvenței.

Până la soluționarea conflictului dintre Metrorex și Alstom, trenurile Metropolis rămân blocate în depouri, iar călătorii din Drumul Taberei vor continua să circule în condiții limitate.

