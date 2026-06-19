Live TV

Video Biletul de metrou nu se scumpește, decizia de majorare a fost retrasă. Prețul anunțat de ministrul Radu Miruță

Data actualizării: Data publicării:
metrorex piata unirii 1 metrou
Stația de metrou Piața Unirii 1. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Tarifele la metrou nu vor fi majorate de la 1 iulie și nici în perioada următoare, după ce ordinul care prevedea creșterea prețului biletului de la 5 la 7 lei a fost anulat, a anunțat vineri ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă.

Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control. Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex. Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfăşoară aceste acţiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creşterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile, a afirmat Miruţă, într-o conferinţă de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a subliniat că în cazul în care alt ministru care va veni la MTI va dori să majoreze acest tarif, va avea un drum mult mai lung de făcut.

Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare. Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut. Drumul până acum era decizia CA luată şi schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat şi decizia CA şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou, a transmis şeful interimar de la Transporturi. 

Citește și:

Incendiu în zona stației de metrou Titan din Capitală. Accesul spre Parcul I.O.R. a fost închis

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
2
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Prima reacție a lui Simion după informațiile că Veștea a negociat cu parlamentari AUR
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
5
PNL a convocat Congresul. Bolojan vrea să-l excludă pe Veștea și să taie numărul de șefi...
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
Digi Sport
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Incendiu în zona stației de metrou Titan din Capitală. Accesul spre Parcul I.O.R. a fost închis
radu miruta
Radu Miruță vrea să le ceară ucrainenilor ca dronele marine să se autodetoneze înainte de a intra în apele teritoriale ale României
steaguri romania nato
Radu Miruță spune că aliații au transmis un mesaj clar de solidaritate cu România, „un partener serios, responsabil și activ” în NATO
metrorex piata unirii 1 metrou
50 de milioane de euro pentru paza de la Metrorex. Contractul este cu 40% mai scump decât cel anterior
Radu Miruta
Radu Miruță dezminte informația că în portul Constanța ar fi operat șase petroliere aflate pe lista de sancțiuni ale UE/SUA
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Daniel Fenechiu acuză momentul ales de DNA în cazul Ciucu: „Naște...
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Mesajul lui Adrian Veștea după întâlnirea cu Alexandru Nazare: „Nu...
sigla pnl
Consiliul Național al PNL intră azi în ședință: se discută...
Magyar Zelenski
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în...
Ultimele știri
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Acordul SUA-Iran: O pace fragilă sau o nouă arhitectură de securitate în Orientul Mijlociu?
Pericol pe DN7: cisternă cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat în Argeș. Trafic blocat pe ambele sensuri, șoferul a ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat că soțul o înșală, dar i-a permis în continuare să facă acest lucru. Motivul care a făcut-o pe femeie...
Cancan
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Fanatik.ro
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori...
Adevărul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Cornel Ilie de la VUNK, mesaj în ziua în care Nicu Sârghea, colegul pierdut prea devreme, ar fi împlinit 50...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Englezii au aflat cine este și câți ani are noul partener al Emmei Răducanu, după ce au apărut imaginile cu...
Pro FM
Rod Stewart, 19 ani de mariaj cu soția model. Mesajul transmis de artist pentru femeia care i-a vindecat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Stephen Baldwin, concediat dintr-un film pentru că o eclipsa pe Jennifer Aniston: „Mi-au spus că nu pot fi...
Adevarul
Denise Rifai, reacție fermă în dosarul în care e anchetat Ciprian Ciucu: „Nu am făcut niciun denunț”
Newsweek
Încă un pensionar cu grupe a primit o creștere mare de pensie în instanță. Cum a învins Casa de Pensii?
Digi FM
Plaja greceească iubită și de români a fost închisă. Accesul e complet interzis, iar motivul e îngrijorător
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Cum arată și ce face Lucy Lawless. Povestea actriței care a cucerit lumea în rolul Xenei și care, la 57 de...
UTV
Laurette a ajuns din nou la spital după ultima operație. „Piciorul s-a infectat din nou”