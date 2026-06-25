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Sorin Grindeanu, replică pentru USR privind noul guvern: „Remarc exhibiţionismul moral al unora”. Ce spune despre negocieri

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Sorin Grindeanu, Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Liderul social-democraților Sorin Grindeanu a anunțat că s-au făcut primii pași pentru un nou Executiv. Totuși, după ce USR a transmis că respinge un guvern monocolor PSD, acesta a remarcat „exhibiționismul moral al unora”: „Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile şi privilegiile. Blochează toată țara de «dragul românilor» şi se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziții”. 

„Se fac primii paşi pentru un nou Guvern. Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu paşi rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating”, a scris liderul PSD pe Facebook.

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Sorin Grindeanu a observat, însă, „exhibiţionismul moral al unora”: „Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri şi inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcţional se dovedeşte - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din braţe funcţiile şi privilegiile. Blochează toată ţara de «dragul românilor» şi se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziţii”.

„Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluţiei, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranţă - se poate şi fără ei”, a mai transmis el.

Anterior, preşedintele USR, Dominic Fritz a transmis că i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD. „USR nu va vota un guvern monocolor PSD”, a reiterat liderul USR, adăugând că partidul pe care-l conduce refuză să fie scara pe care PSD se întoarce la putere. Pentru învestirea unui Guvern PNL-USR-UDMR, a explicat Fritz, numele premierului se poate discuta.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan aşteaptă partidele să-i prezinte o soluţie pentru ieşirea din criză. Şeful statului consideră că „e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi”.

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Editor : A.M.G.

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