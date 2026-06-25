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Nicușor Dan se confruntă cu cea mai mare provocare pe măsură ce criza politică se adâncește. Bucureștiul, sub presiune (Politico)

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Declarație de presă si discuție informală cu reprezentanții presei, organizată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni la finalul ședinței CSAT, București, 11 martie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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La puțin peste un an de când președintele Nicușor Dan, un politician moderat, a preluat puterea în urma unei confruntări tensionate cu extrema dreaptă, acesta se confruntă cu cea mai serioasă provocare de până acum — încercarea de a media un acord între partidele rivale pentru formarea unui guvern stabil. Ultima coaliție s-a destrămat în aprilie, iar primele două propuneri ale lui Dan pentru funcția de prim-ministru nu au reușit să obțină suficient sprijin din partea partidelor pentru a conduce un nou guvern. Acum mai are o singură șansă să propună un nou prim-ministru și să obțină aprobarea candidatului printr-un vot parlamentar, înainte ca opțiunea alegerilor anticipate să intre în discuție, scrie Politico.

Conform sursei citate, șeful statului va fi reticent să declanșeze noi alegeri generale, întrucât rivalii săi de dreapta extremă — partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)— dețin un avans considerabil în sondaje. 

Însă riscul pe care îl implică refuzul de a convoca alegeri este că adversarii președintelui din cadrul AUR și din alte partide amenință deja că vor încerca să-l suspende— o opțiune despre care unii consideră că va beneficia de un sprijin tot mai larg pe măsură ce criza se prelungește. 

Între timp, pentru țara de 19 milioane de locuitori situată la granița de est a UE, timpul se scurge, mai scrie sursa citată. Bucureștiul se află sub presiune să-și reducă deficitul bugetar ridicat și să îndeplinească obiectivele-cheie ale reformelor economice până la sfârșitul lunii august, pentru a-și asigura finanțare din partea UE în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro. 

Agențiile de rating urmăresc și ele cu atenție situația, pe fondul temerilor că incertitudinea politică ar putea duce la o retrogradare extrem de dăunătoare a ratingului țării.

La această presiune se adaugă vacanța parlamentară de vară programată, ceea ce înseamnă că, dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul lunii iunie, analiștii estimează că actualul guvern interimar condus de prim-ministrul în exercițiu Ilie Bolojan va continua probabil să guverneze până în toamnă. 

„Ne aflăm acum la începutul unei crize constituționale”, a declarat Cristian Pîrvulescu, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Conform Constituției, unii miniștri aflați în prezent în funcție „nu au dreptul să fie miniștri”, deoarece mandatul guvernului interimar nu ar trebui să depășească 45 de zile, termen care a expirat deja. 

Discuțiile dintre partidele politice au continuat joi în vederea formării unui guvern minoritar. Negocierile s-au încheiat după două ore, însă nu s-a anunțat încheierea unui acord. 

Nicușor Dan urmează să se întâlnească din nou cu liderii partidelor vineri, dar nu va propune un nou prim-ministru decât dacă aceștia vor ajunge la un acord privind formarea unui guvern minoritar.

Radu Magdin, analist politic, a declarat că, în opinia sa, organizarea unor alegeri anticipate nu reprezintă un scenariu „credibil”, deoarece România nu a organizat astfel de alegeri de la căderea comunismului în 1989. 

„Ne aflăm într-o etapă de consultări prezidențiale accelerate cu partidele”, a declarat Magdin. El a precizat că alegerea se face între două soluții — fie se va forma un guvern minoritar condus de PSD, ai cărui membri l-au propus săptămâna aceasta pe liderul lor, Sorin Grindeanu, pentru funcția de prim-ministru, fie un guvern minoritar alcătuit din liberalii prim-ministrului în exercițiu, alături de alte partide de centru-dreapta și liberale. 

În prezent, se discută și o a treia opțiune, care ar presupune o „rotație” între un guvern minoritar PSD format dintr-un singur partid și coaliția minoritară de centru-dreapta-liberală propusă, până la următoarele alegeri, prevăzute pentru anul 2028.

PSD s-a retras din coaliția lui Bolojan în aprilie și s-a aliat cu partidul de extremă dreapta AUR — condus de fostul rival al lui Nicușor Dan la președinție, George Simion — pentru a susține o moțiune de cenzură. Partidul nu a fost de acord cu politicile severe de reducere a deficitului promovate de Bolojan, care au afectat zonele pe care le reprezintă. 

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Editor : A.M.G.

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