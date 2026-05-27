Live TV

Video Premierul Bolojan, întrevedere cu Nadia Comăneci, la Palatul Victoria

Data publicării:
Nadia Comăneci și Ilie Bolojan
Badia Comăneci și Ilie Bolojan. Foto: Gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu marea gimnastă Nadia Comăneci, în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00” şi a „Galei Campioanelor”, informează Guvernul.

La întrevedere au participat vicepremierul Tanczos Barna şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.

„Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei '50 de ani de la prima notă de 10.00', care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, şi a 'Galei Campioanelor', din 31 mai, de la Oneşti. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanţelor obţinute în carieră de gimnasta noastră", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acest context, premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulţumire marei gimnaste pentru modul în care a reprezentat România.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanţa, indiferent de ce generaţie este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate şi talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră şi motivează. Îi mulţumesc pentru ceea ce a făcut pentru România şi pentru că a fost un ambasador al ţării noastre în lume!”, a afirmat Bolojan, citat în comunicat.

Guvernul a aprobat recent modernizarea şi extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Oneşti, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci.

Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei iar investiţia totală depăşeşte 122 de milioane de lei.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dragos Pislaru Ilie Bolojan
Pîslaru spune că ar face parte dintr-un guvern tehnocrat condus de Nazare, „dacă ar fi un acord de principiu” din partea lui Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan anunță modificarea indicatorilor de performanţă pentru toate companiile din Energie care nu îşi realizează investiţiile
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_58_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Ilie Bolojan despre mama sa care urmărește scandalurile politice la TV: „Familia are de pătimit. Caut să o sun zilnic”
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere pentru un Guvern condus de Eugen Tomac
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să desemneze un premier
Recomandările redacţiei
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
Inteligența artificială. Foto- Shutterstock
Salt tehnologic uriaș: România va găzdui primul centru de date cu IA...
Ultimele știri
Bivolul albinos „Donald Trump”, devenit o vedetă în Bangladesh, va fi cruţat şi trimis la o grădină zoologică
Șeful Hidroelectrica: Suntem săraca țară bogată. Cheltuim mulți bani în diferite zone și ne uităm la diurna de 36 € a unui ministru
Norvegia va intra sub umbrela nucleară a Franței: „Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Cine e cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Tânăra le-a detronat pe Alisha Lehmann și Ana Maria Markovic 
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Panică printre oligarhii ruşi. Bogaţii Rusiei cer lui Vladimir Putin lasere şi arme grele împotriva dronelor...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...