Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu marea gimnastă Nadia Comăneci, în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00” şi a „Galei Campioanelor”, informează Guvernul.

La întrevedere au participat vicepremierul Tanczos Barna şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu.

„Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei '50 de ani de la prima notă de 10.00', care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, şi a 'Galei Campioanelor', din 31 mai, de la Oneşti. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanţelor obţinute în carieră de gimnasta noastră", se arată într-un comunicat al Guvernului.

În acest context, premierul interimar i-a adresat un mesaj de mulţumire marei gimnaste pentru modul în care a reprezentat România.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanţa, indiferent de ce generaţie este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate şi talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră şi motivează. Îi mulţumesc pentru ceea ce a făcut pentru România şi pentru că a fost un ambasador al ţării noastre în lume!”, a afirmat Bolojan, citat în comunicat.

Guvernul a aprobat recent modernizarea şi extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Oneşti, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci.

Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei iar investiţia totală depăşeşte 122 de milioane de lei.

