Preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti, despre dosarul stimulatoarelor cardiace prelevate de la cadavre: „Este inadmisibil”

Preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB), prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a afirmat că medicul cardiolog de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iaşi, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile fiind acuzat că refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, trebuie să răspundă în faţa legii, dacă Justiţia va confirma existenţa faptelor prezentate în spaţiul public.

"Am primit în ultimele 2 zile mai multe întrebări despre cazul medicului cardiolog care ţine prima pagină a presei. Nu cunosc cazul decât ca informaţie din presă, dar am văzut cum şi acest caz loveşte şi zdruncină în temelia încrederii unei părţi a populaţiei în noi ca şi corp medical. Poziţia mea este tranşantă în această situaţie: dacă, bineînţeles, justiţia va confirma existenţa faptelor prezentate în spaţiul public, consider că este inadmisibil ca un medic să recurgă la aceste acţiuni", se arată în mesajul transmis, duminică, de preşedintele CMMB.

Ea a subliniat că medicul trebuie să îşi exercite profesia "corect şi în slujba sănătăţii pe criterii etice".

"NU este etic şi deontologic, nu este legal, nu asta înseamnă să profesezi ca medic. Medicul trebuie să îşi exercite profesia corect şi în slujba sănătăţii pe criterii etice, având consimţământul şi informând pacientul. Ca medic şi din poziţia de profesor de medicină am fost total bulversată de acest caz, pentru mine, repet, dacă faptele sunt cum au fost prezentate public, dar prima dată trebuie aşteptată decizia justiţiei. Aceste cazuri NU trebuie să existe. Iar dacă există medici cu astfel de practici, aceştia trebuie să răspundă în faţa legii şi cu siguranţă la nivel moral ei nu trebuie să reprezinte profesia medicală, pe mine şi cu siguranţă pe majoritatea medicilor corecţi din această ţară NU îi reprezintă", a spus Cătălina Poiană, citată de Agerpres.

Ea a solicitat opiniei publice "să privească corect acest caz foarte grav din perspectiva încrederii în medici la nivel general şi să se aştepte decizia justiţiei".

"Dacă a greşit trebuie să răspundă şi va răspunde în faţa legii. Nu trebuie însă să generalizăm, acest caz, dacă va fi confirmat de justiţie, reprezintă o pată, dar reprezintă acţiunile unei persoane, nu reprezintă modul de lucru al zecilor de mii de medici din sistemul medical românesc, indiferent de specialitatea medicală în care profesează", a mai transmis Cătălina Poiană.

