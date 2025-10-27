Președintele Nicușor Dan îl va decora luni pe patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială.



Potrivit sursei citate, la ora 18:00 vor fi primiţi la Palatul Cotroceni Bartolomeu I - Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În acest context va fi decorat Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la Bucureşti pentru a oficia împreună cu Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, duminică, slujba de sfinţire a picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naţionale.

„Venim cu inimile pline de bucurie şi cu dragostea Bisericii-Mamă din Constantinopol pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române şi a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a transmis Sanctitatea Sa în cuvântul rostit în Salonul Prezidenţial al aeroportului.



Patriarhul Ecumenic a subliniat că dimensiunile „impresionante şi copleşitoare” ale Catedralei Naţionale „dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române, pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanţă cu Autocefalia sa”. „Ambele reflectă năzuinţele înalte ale Poporului Român şi dăruirea sa faţă de sfânta credinţă creştin-ortodoxă, care, chiar şi în ceasurile cele mai întunecate, nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat şi rodnic din punct de vedere spiritual”, a spus Bartolomeu I.



Totodată, înaltul ierarh ortodox a afirmat că „România este plină de sfinţi şi de tradiţii ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă”, iar Biserica Ortodoxă Română „are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea şi este un izvor de mucenici, asceţi şi diferite tipuri de sfinţi (bărbaţi şi femei) ai lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte şi recenta canonizare de către Biserica-Mamă din Constantinopol a patru sfinţi români athoniţi”.



„Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume iar lupta ei pentru păstrarea credinţei în timpul regimului comunist a devenit bine-cunoscută. Aşadar, cu mare nerăbdare pentru zilele de bucurie ce ne stau înainte şi ca recunoaştere a legăturilor solide dintre Constantinopol şi Bucureşti, îmbrăţişăm cu bucurie şi respect Biserica, pe distinsul său Patriarh şi pe nobilul popor român, recunoscând lucrările lor minunate care Îl preamăresc pe Dumnezeul nostru Treimic. Şi, lăudând fidelitatea, stăruinţa şi onestitatea acestora, aducem mulţumire lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru zilele extraordinare ale vizitei noastre în mijlocul vostru. Vă mulţumesc şi Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a spus Patriarhul Ecumenic.

Editor : M.C