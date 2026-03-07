Live TV

Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței

Data publicării:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Mircea Abrudean, președintele Senatului / Foto: Profimedia Images

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.

„Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate. Am aprobat inclusiv în strategia de securitate a României în Parlament acest lucru, scrie foarte clar acolo, deci din această perspectivă lucrurile sunt cât se poate de evidente. Sigur, există şi această propunere cu umbrela de securitate nucleară a Franţei, care trebuie analizată foarte bine de către toate instituţiile abilitate din România. (...) Nu se poate lua o decizie peste noapte aici, pentru că nu e chiar aşa de simplu (...)”, a declarat Mircea Abrudean, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

 Întrebat dacă îi place Donald Trump ca om politic, preşedintele Senatului României s-a referit la interesul strategic al ţării. 

„Nu cred că e vorba despre simpatii personale aici, cred că sunt irelevante în acest context. Cred că este vorba despre interesul strategic al României, dincolo de o administraţie sau alta. România trebuie să facă ceea ce este în interesul său în relaţia cu Statele Unite ale Americii. Asta cred că a făcut şi preşedinte Nicuşor Dan, asta am încercat să fac şi eu în cadrul vizitei pe care am avut-o în Statele Unate ale Americii, în întâlnirea pe care am avut-o cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, să reafirmăm importanţa acestui parteneriat”, a declarat Abrudean.

Mircea Abrudean a precizat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi cel puţin o vizită a secretarului de stat american în România.

„Ne dorim foarte mult să avem o intensificare a dialogului politic, evident, aşa cum ne dorim foarte mult o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire oficială, bilaterală cu preşedintele Trump. Eu cred că este posibilă o vizită la nivel de secretar de stat american în România în primăvara acestui an. Ştiu că se lucrează la acest aspect şi sper să se întâmple”, a spus Abrudean. 

Citește și:

EXCLUSIV Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de Macron. Comandorul (r) Mateiu explică de ce a apărut „neîncrederea”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane suhoi Su-24
1
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
victor ponta oana toiu
2
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
3
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Donald Trump
4
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Victor Ponta
5
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Digi Sport
Lovitură de milioane! Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Explozii în Dubai și Bahrain. SUA trimit al treilea portavion în Orientul Mijlociu
viktor orban donald trump
Îl poate salva Donald Trump pe Viktor Orban? De ce sunt alegerile din Ungaria un test pentru MAGA și populiștii europeni
Donald Trump
Trump anunță o creștere masivă a producției de arme în SUA: „Companiile au fost de acord”
Karoline Leavitt
Casa Albă face precizări după declarația lui Trump privind „capitularea” Iranului. Cât ar putea dura operațiunea împotriva Teheranului
Pedro Sanchez (stânga), Donald Trump (dreapta).
Premierul spaniol Pedro Sanchez critică dur conflictul cu Iranul: „Este în afara legalității internaționale”
Recomandările redacţiei
președintele Iranului
Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat și pune...
United Arab Emirates, Dubai, Aerial view of airport
Explozie deasupra Aeroportului din Dubai după interceptarea unei...
Vladimir Putin
Încrederea rușilor în Putin a ajuns la cel mai scăzut nivel de la...
Pete Hegseth.
Șeful Pentagonului confirmă că Rusia ajută Iranul cu informații...
Ultimele știri
Keir Starmer, acuzat că îl „imita pe Trump” printr-o postare pe TikTok despre criza din Orientul Mijlociu
Controale de amploare în Centrul Vechi din București. Amenzi de peste 700.000 de lei după verificări la mai multe localuri
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Fanatik.ro
Ştefan Târnovanu pleacă de la FCSB! Giovanni Becali a făcut anunţul: „Îi aduc ofertă”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește Nicolae Dică: ”Sunt la un proiect nou”
Adevărul
Atac terestru al SUA în Iran sau negocieri de pace? Planurile Washingtonului, decriptate de experți: „Există...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
O reuniune care i-a încântat pe fanii Harry Potter. Tom Felton a mers să-l vadă la teatru pe Daniel...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariul ”grav” care l-ar putea face pe Donald Trump să capituleze: ”SUA ar fi obligate”
Pro FM
Alexandra Stan, însărcinată pentru prima dată la 36 de ani. Primele imagini cu burtica de gravidă
Film Now
Gillian Anderson critică diferențele salariale de la Hollywood. A primit „jumătate” din salariul colegului ei...
Adevarul
Mecanic român păgubit de 6.000 de euro de un conațional în Spania: „Mi-a spus că trimite doi albanezi să-mi...
Newsweek
E nevoie de 1.000.000 străini pe piața muncii pentru ca pensiile să nu scadă cu 20%. Exemplul Germaniei
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, mărturisire dureroasă despre operația care i-a schimbat viața: „Am mințit când am spus...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii