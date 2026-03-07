Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că, pentru România, cel mai important pilon de securitate este SUA, iar propunerea „cu umbrela de securitate nucleară” a Franţei trebuie analizată. Abrudean a afirmat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi că este posibilă o vizită, în această primăvară, în România, a secretarului de stat american Marco Rubio.

„Pentru România, evident că Statele Unite ale Americii reprezintă cel mai important pilon de securitate. Am aprobat inclusiv în strategia de securitate a României în Parlament acest lucru, scrie foarte clar acolo, deci din această perspectivă lucrurile sunt cât se poate de evidente. Sigur, există şi această propunere cu umbrela de securitate nucleară a Franţei, care trebuie analizată foarte bine de către toate instituţiile abilitate din România. (...) Nu se poate lua o decizie peste noapte aici, pentru că nu e chiar aşa de simplu (...)”, a declarat Mircea Abrudean, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă îi place Donald Trump ca om politic, preşedintele Senatului României s-a referit la interesul strategic al ţării.

„Nu cred că e vorba despre simpatii personale aici, cred că sunt irelevante în acest context. Cred că este vorba despre interesul strategic al României, dincolo de o administraţie sau alta. România trebuie să facă ceea ce este în interesul său în relaţia cu Statele Unite ale Americii. Asta cred că a făcut şi preşedinte Nicuşor Dan, asta am încercat să fac şi eu în cadrul vizitei pe care am avut-o în Statele Unate ale Americii, în întâlnirea pe care am avut-o cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, să reafirmăm importanţa acestui parteneriat”, a declarat Abrudean.

Mircea Abrudean a precizat că îşi doreşte o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în SUA şi cel puţin o vizită a secretarului de stat american în România.

„Ne dorim foarte mult să avem o intensificare a dialogului politic, evident, aşa cum ne dorim foarte mult o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire oficială, bilaterală cu preşedintele Trump. Eu cred că este posibilă o vizită la nivel de secretar de stat american în România în primăvara acestui an. Ştiu că se lucrează la acest aspect şi sper să se întâmple”, a spus Abrudean.

