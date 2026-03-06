Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al Armatei Române, a vorbit la Digi24 despre inițiativa Franței de a dezvolta o „umbrelă” nucleară în paralel cu cea a NATO, despre războiul din Iran și, nu în ultimul rând, despre obiectivele SUA în Orientul Mijlociu.

Întrebat ce înseamnă ca România să fie sub umbrela nucleară a unei alte țări, referitor la inițiativa Franței, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al Armatei Române, a spus că totul pleacă de la Hiroșima, după apariția armamentului nuclear. „Statele Unite oferă europenilor această umbrelă nucleară - vă apărăm cu armele noastre nucleare -, și în felul ăsta apare termenul de descurajare nucleară. Fiecare dintre părți știe că dacă va începe un conflict, cealaltă parte o să aibă replica, și în final să se ajunge la Armageddon - distrugerea reciprocă”.

„Cu europenii au apărut la început două probleme. Prima întrebare a fost dacă riscă America un război strategic cu URSS pentru noi. europenii? Generalul De Gaulle a spus că «nu», și astfel apar forțele nucleare strategice franceze. Restul europenilor participă în această ecuație, există un comitet de planificare la NATO, și de asemenea câteva țări europene din NATO au pe teritoriul lor bombe nucleare tactice, de la începutul escaladării nucleare, și le pot duce la țintă cu avioanele lor.

„Este o problemă legată în principal de încredere”

„Am avut o moștenire în ceea ce privește armele nucleare americane. Statele care au dislocate pe teritoriul lor le au din timpul Războiul Rece. Vorbim de Belgia, Olanda, Germania, Italia și Turcia. Turcia, trebuie menționat că nu participă la programul acela prin care avioane turcești ar duce bombe nucleare la țintă. În schimb, belgienii, olandezii, italienii și germanii au avioane care duc acest aceste bombe la țintă. Acum, diferența este doar prin participarea la acest program. În rest, toate statele NATO sunt sub această umbrelă nucleară americană. Numai că aici, iarăși este o problemă legată în principal de încredere. Avem două situații acum. Una deosebită, una mai degrabă la nivelul retoric. Rusia a coborât pragul nuclear, și doctrina și-a modificat-o, și amenință, iar în relația transatlantică a apărut o anumită neîncredere, americanii spunând - trebuie să vă dezvoltați forțele convenționale, voi, europenii, ca să vă apărați”.

Nicăieri și niciodată, America nu a afirmat că ar retrage umbrela nucleară americană de deasupra Europei.

Întrebat de ce vine Emanuel Macron cu această propunere, Sandu Valentin Mateiu a spus că „inițiativa acestuia este complementară. Pleacă tot de la aceste întrebări ale europenilor. Da, în momentul în care a apărut neîncrederea, când a apărut apelul american - faceți ceva ca să vă dezvoltați armele convenționale, europenii au început să caute o soluție, mai ales Germania. A avut loc un dialog între Germania și Franța și asta a fost soluție. Această dislocare avansată a avioanelor franceze de croazieră cu arme nucleare la bord. Franța are o strategie de ambiguitate pe teritoriul unor țări europene care au acceptat invitația. Este o inițiativă, un început de planificare nucleară. Vom vedea cum evoluează situația. Rămâne decizia suverană la Paris, așa cum pentru armamentul nuclear american rămâne decizia suverană la Washington”.

„Rezultatul acestei campanii va fi simplu - un regim iranian slăbit”

Chestionat cu privire la capacitatea României de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, comandorul în rezervă afirmă că „în principiu, avioanele F16 sunt concepute să poată ducă și armament nuclear la țintă”.

„Donald Trump a declarat în seara aceasta că nu va exista o negociere cu Iranul, pentru că vrea o capitulare necondiționată a actualului regim. Cu privire la aceast declarație,comandorul Mateiu a spus că „paradoxal, chiar Donald Trump, care de obicei nu-și păstrează o opinie, este consecvent. Schimbarea regimului este obiectiv politic. La capitolul militar, vă pot spune că, în pofida unor elemente negative, campania militară evoluează pozitiv pentru americani și israelieni. Rezultatul acestei campanii de succes va fi simplu - un regim iranian slăbit. Din acel moment nu se știe politic ce se întâmplă”, a afirmat acesta.

Editor : Liviu Cojan