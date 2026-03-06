Live TV

Exclusiv Diferența dintre umbrela nucleară a NATO și cea franceză propusă de Macron. Comandorul (r) Mateiu explică de ce a apărut „neîncrederea”

Data actualizării: Data publicării:
racheta nucleara profimedia-1022455198
Foto: Profimedia
Din articol
„Este o problemă legată în principal de încredere” „Rezultatul acestei campanii va fi simplu - un regim iranian slăbit”

Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al Armatei Române, a vorbit la Digi24 despre inițiativa Franței de a dezvolta o „umbrelă” nucleară în paralel cu cea a NATO, despre războiul din Iran și, nu în ultimul rând, despre obiectivele SUA în Orientul Mijlociu.

Întrebat ce înseamnă ca România să fie sub umbrela nucleară a unei alte țări, referitor la inițiativa Franței, Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă al Armatei Române, a spus că totul pleacă de la Hiroșima, după apariția armamentului nuclear. „Statele Unite oferă europenilor această umbrelă nucleară - vă apărăm cu armele noastre nucleare -, și în felul ăsta apare termenul de descurajare nucleară. Fiecare dintre părți știe că dacă va începe un conflict, cealaltă parte o să aibă replica, și în final să se ajunge la Armageddon - distrugerea reciprocă”.

„Cu europenii au apărut la început două probleme. Prima întrebare a fost dacă riscă America un război strategic cu URSS pentru noi. europenii? Generalul De Gaulle a spus că «nu», și astfel apar forțele nucleare strategice franceze. Restul europenilor participă în această ecuație, există un comitet de planificare la NATO, și de asemenea câteva țări europene din NATO au pe teritoriul lor bombe nucleare tactice, de la începutul escaladării nucleare, și le pot duce la țintă cu avioanele lor.

„Este o problemă legată în principal de încredere”

„Am avut o moștenire în ceea ce privește armele nucleare americane. Statele care au dislocate pe teritoriul lor le au din timpul Războiul Rece. Vorbim de Belgia, Olanda, Germania, Italia și Turcia. Turcia, trebuie menționat că nu participă la programul acela prin care avioane turcești ar duce bombe nucleare la țintă. În schimb, belgienii, olandezii, italienii și germanii au avioane care duc acest aceste bombe la țintă. Acum, diferența este doar prin participarea la acest program. În rest, toate statele NATO sunt sub această umbrelă nucleară americană. Numai că aici, iarăși este o problemă legată în principal de încredere. Avem două situații acum. Una deosebită, una mai degrabă la nivelul retoric. Rusia a coborât pragul nuclear, și doctrina și-a modificat-o, și amenință, iar în relația transatlantică a apărut o anumită neîncredere, americanii spunând - trebuie să vă dezvoltați forțele convenționale, voi, europenii, ca să vă apărați”.

Nicăieri și niciodată, America nu a afirmat că ar retrage umbrela nucleară americană de deasupra Europei.

Întrebat de ce vine Emanuel Macron cu această propunere, Sandu Valentin Mateiu a spus că „inițiativa acestuia este complementară. Pleacă tot de la aceste întrebări ale europenilor. Da, în momentul în care a apărut neîncrederea, când a apărut apelul american - faceți ceva ca să vă dezvoltați armele convenționale, europenii au început să caute o soluție, mai ales Germania. A avut loc un dialog între Germania și Franța și asta a fost soluție. Această dislocare avansată a avioanelor franceze de croazieră cu arme nucleare la bord. Franța are o strategie de ambiguitate pe teritoriul unor țări europene care au acceptat invitația. Este o inițiativă, un început de planificare nucleară. Vom vedea cum evoluează situația. Rămâne decizia suverană la Paris, așa cum pentru armamentul nuclear american rămâne decizia suverană la Washington”.

„Rezultatul acestei campanii va fi simplu - un regim iranian slăbit”

Chestionat cu privire la capacitatea României de a găzdui arme nucleare pe teritoriul său, comandorul în rezervă afirmă că „în principiu, avioanele F16 sunt concepute să poată ducă și armament nuclear la țintă”.

„Donald Trump a declarat în seara aceasta că nu va exista o negociere cu Iranul, pentru că vrea o capitulare necondiționată a actualului regim. Cu privire la aceast declarație,comandorul Mateiu a spus că „paradoxal, chiar Donald Trump, care de obicei nu-și păstrează o opinie, este consecvent. Schimbarea regimului este obiectiv politic. La capitolul militar, vă pot spune că, în pofida unor elemente negative, campania militară evoluează pozitiv pentru americani și israelieni. Rezultatul acestei campanii de succes va fi simplu - un regim iranian slăbit. Din acel moment nu se știe politic ce se întâmplă”, a afirmat acesta.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Avioane suhoi Su-24
3
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două minute” de a lovi...
volodimir zelensky la birou
4
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Digi Sport
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
F-35A Lightning II
Prețurile avioanelor F-35 au devenit atât de mari, încât nici Elveția nu și le mai permite. Berna a anunțat că va cumpăra mai puține
trump
Trump vrea să aplice în Iran „modelul Venezuela”: „Este scenariul perfect”. Care sunt șansele să reușească
Gdansk, Poland 19th, September 2013 DHL Poland launches new Boeing 737-300f cargo aircraft on the Tallinn - Gdansk - Leipzig. New aircraft can carry over 16 tons of goods. Pictured: DHL 737-300F cargo plane sits at Lech Walesa Airport in Gdansk during loa
O rețea care lucra pentru serviciile ruse a trimis colete-capcană în Europa. 22 de suspecți identificați
buncarul khamenei bombardat
Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile
Emmanuel Macron
Franţa nu se va implica în războiul împotriva Iranului, dă asigurări Macron: „Vom încerca să fim rezonabili”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest la Palatul Cotroceni față de propunerile pentru șefia marilor...
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski a mers pe frontul de est și avertizează că rușii...
INSTANT_DECLIC_COTROCENI_NICUSOR_DAN10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, despre problemele în Justiție: E ca o boală lungă. Sunt...
Steag Rusia Iran
Rusia a furnizat Iranului informații privind amplasarea bazelor...
Ultimele știri
„PIB-ul mondial va fi afectat”. Qatarul se așteaptă ca exporturile de energie din Golf să se oprească dacă războiul cu Iran continuă
Trump l-a exclus pe Tucker Carlson din clubul MAGA după criticile aduse războiului cu Iranul: „El s-a rătăcit”. Ce spusese vedeta media
Un chirurg din Londra a operat un pacient aflat la 2.400 km distanță, cu ajutorul unui robot
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Fanatik.ro
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
„Lista rușinii” pentru datornicii primăriilor. Chiar și restanțe mici la plata taxelor locale îți asigură un...
Adevărul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că...
Playtech
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
Pro FM
Julio Iglesias Jr. sare în apărarea tatălui său, după scandalul în care a fost implicat recent: „Este o...
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
SUA pregătesc intervenția navală în Ormuz. Când va începe Marina americană escortarea navelor comerciale
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii