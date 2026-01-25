Live TV

În timp ce în majoritatea comunelor și orașelor din țară s-au mărit taxele și impozitele, există și localități unde nu s-a întâmplat asta. Bucurie pentru localnici și necaz mare pentru autorități, pentru că s-a creat un blocaj complet. Primăriile nu mai încasează banii de la stat, ceea ce înseamnă că funcționarea instituțiilor este imposibilă. Este și cazul comunei Drăgănești, din județul Galați: „Nu mai putem funcționa, avem totul blocat”, spune îngrijorat primarul. 

Consilierii locali din Drăgănești, județul Galați, nu s-au înțeles în ceea ce privește majorarea taxelor și impozitelor, cum cere legea, iar primăria este blocată. Fără recalcularea taxelor, oamenii nu le pot plăti. Și cum nu se fac încasări, primăria nu poate plăti facturile și nici salariile.

„Suntem sancționați prin neprimirea sumelor de la bugetul de stat care completează veniturile bugetului local. Este vorba de peste 4 milioane de lei, cât a fost anul trecut în bugetul inițial alocat de la bugetul de stat și, în continuare, neavând impozitele aprobate pentru 2026 nu putem să ne desfășurăm activitatea la impozite și taxe în ceea ce privește încasarea”, explică contabila primăriei din Drăgănești, Corina Barbu.

Pentru moment, localnicii se bucură că nu au taxe și impozite mărite, chiar dacă nu se mai fac nici modernizări.

„Vrem taxe mai mici”, cere o localnică.

„Preferăm taxe mai mici. De când a probat gazul, de 100.000 de ani, l-a probat și nu mai vine gazul”, spune supărat altcineva.

Proiectele de apă și canalizare, reabilitarea școlii și asfaltarea comunei au fost oprite din lipsa banilor.

„Sunt casele izolate, care nu au canalizare. Și dacă nu continuăm, pentru că acest proiect trebuie finalizat în septembrie 2026, e posibil să rămână așa cum îl vedeți, realizat doar în procent de 40%”, spune îngrijorat Liviu Condrache, primarul comunei.

„Școala din Drăgănești trebuia finalizată în decembrie 2025. S-a reușit obținerea unui act adițional de prelungire a lucrărilor, însă totul s-a oprit pentru că nu sunt bani”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Consilierii locali se ceartă între ei și refuză să voteze majorarea taxelor.

„Acesta este un semn de protest al Opoziției, nu este nicidecum un șantaj”, explică Costel Marin, consilier local în comună.

„Noi, din momentul ăsta, nu mai putem funcționa, pentru că vin oamenii să plătească și noi, efectiv, avem totul blocat. Adică chiar dacă am vrea să dăm un certificat fiscal, nu putem”, explică primarul comunei, Liviu Condrache.

Peste 6.600 de oameni trăiesc în Drăgănești. Niciunul dintre locuitori nu și-a putut achita taxele pe acest an.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

