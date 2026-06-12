Primăria Capitalei anunță încă un weekend fără „Străzi deschise”. „Nu vrem să blocăm orașul”

Circulația rutieră pe Calea Victoriei nu va fi închisă în acest weekend pentru evenimentul „Străzi deschise”, anunță Primăria Capitalei. Motivul: sâmbătă și duminică vor avea mai multe evenimente care presupun restricții de circulație.

„Nu vrem să blocăm orașul”, au spus reprezentanții PMB pe Facebook.

„Vor fi mai multe evenimente stradale, care implică restricții de circulație: crosuri, parade, concerte.

Vă dăm întâlnire din nou, pe promenada urbană, săptămâna viitoare, pe 20-21 iunie”, se mai arată în postare.

În acest weekend, În Piața Constituției, între 12 și 14 iunie, are loc festivalul KIMARO. Au loc concerte cu nume mari ale muzicii românești, pe trei scene: Smiley, Ștefan Bănică, Alex Velea, Theo Rose, Bere Gratis, Lupii lui Calancea, Trooper, Robin and the Backstabbers.

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De asemenea, sâmbătă are loc Marșul Diversității, dedicat comunității LGBTQIA+ din România, și Marșul Normalităților, organizat de susținătorii familiei „tradiționale”.

De asemenea, duminică, începând cu ora 10.45, pe Șos. Kiseleff are loc crosul caritabil Run for Heroes.

Editor : M.B.