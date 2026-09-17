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La 11 luni de la explozia blocului din Rahova, Primăria Capitalei a anunțat când încep lucrările de punere în siguranță a clădirii

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Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Lucrările de punere în siguranţă a blocului din cartierul Rahova, afectat anul trecut de explozie, vor începe luni, informează, joi, Primăria Capitalei. 

„Aşa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligaţi să le parcurgem. Până pe 9 septembrie am terminat de evaluat toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie. Până pe 15 septembrie am terminat de analizat, verificat şi clarificat raportul de monitorizare rezultat. Un raport de peste 500 de pagini. Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranţă”, transmite PMB, joi, pe pagina sa de Facebook.

Constructorul şi-a reluat joi organizarea de şantier, iar de luni încep lucrările propriu-zise, prin montarea stâlpilor temporari de susţinere, doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic.

„Muncitorii vor fi însoţiţi în permanenţă de organele de cercetare penală”, adaugă PMB.

În luna august, Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotărâre în baza căreia ajutorul financiar destinat familiilor care au fost afectate, anul trecut, de explozia blocului din Cartierul Rahova va fi prelungit pentru o perioadă de 12 luni.

Primăria Capitalei informa la momentul respectiv că 43 de familii afectate de explozie beneficiază de acest sprijin, fie prin acordarea unei sume de bani, fie prin decontarea directă a chiriei.

O explozie cauzată de o acumulare de gaz, care a ucis trei persoane și a rănit 20, a distrus un bloc din Rahova, pe 17 octombrie 2025.

Editor : B.E.

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