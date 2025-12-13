Primăria Ciumeghiu din județul Bihor a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în valoare de 70.000 lei, după ce o dronă a Gărzii de Mediu a filmat cum un excavator închiriat de autoritățile locale îngropa ilegal gunoaie pe un câmp. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că astfel a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei.

„A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei! Pe scurt: Primăria Ciumeghiu avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze ilegal deşeuri din materiale plastice, textile şi vegetale, în proximitatea unui drum agricol din zonă”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Minsitrul Mediului explică că acele deşeuri trebuiau sortate, aruncate, reciclate, nu împinse dintr-o parte în alta.

„Vorbim de depozitări masive de deşeuri, pe o suprafaţă de aproximativ 2 hectare. Ca urmare a celor constatate, excavatorul a fost confiscat, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 70.000 lei”, a precizat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a explicat şi că în sarcina UAT Ciumeghiu a fost impusă măsura salubrizării zonei în care a fost descoperită depozitarea clandestină a deşeurilor.

„Felicit reprezentanţii Gărzii de Mediu pentru că au început deja să folosească dronele pentru a identifica infracţiunile sau contravenţiile de mediu”, a completet ministrul.

Editor : C.S.