Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a ucis câinele unui vecin. Imediat după pronunțarea sentinței, polițiștii l-au ridicat și l-au încarcerat în Penitenciarul Oradea.

În iulie 2024, bărbatul de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a omorât cățelul consăteanului. Trupul animalului a fost găsit apoi aruncat pe malul unui râu. Agenții l-au identificat pe făptaș două zile mai târziu și a urmat un proces de un an și jumătate. Decizia instanței este definitivă.

Potrivit legii, uciderea animalelor cu intenție fără drept se pedepsește cu închisoarea de la 2, la 7 ani, iar pentru lovirea sau rănirea cu intenție a unui animal, pedeapsa este de 1 la 5 ani de închisoare.

Bărbatul nu era la prima faptă penală, având în trecut condamnări pentru furt, distrugere și pentru refuzul de a se supune recoltării probelor biologice, după ce a fost prins băut la volan.

