Live TV

Galerie Foto Primele vehicule amfibii de asalt AAV-7 intră în înzestrarea Forţelor Navale Române

Data actualizării: Data publicării:
vehicul amfibiu AAV-7 profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ceremonia de intrare în serviciu a primelor nouă vehicule amfibii de asalt AAV-7 va fi desfăşurată de Forţele Navale Române, pe 28 septembrie, începând cu ora 14.00, în garnizoana Babadag.

Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia | Poza 4 din 5
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia | Poza 5 din 5
Vehicul amfibiu AAV-7. Foto: Profimedia
,

Conform sursei citate, achiziţia AAV-7 (Amphibious Assault Vehicle) din Statele Unite ale Americii a fost demarată în anul 2024 şi prevede dotarea Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” cu 21 de vehicule AAV-7 în etapa I şi 44 de vehicule AAV-7 în etapa a II-a. Perioada de livrare este 2026-2027.

„AAV-7 este un vehicul de asalt amfibiu pe şenile, cu o capacitate de manevră adecvată zonei de responsabilitate a infanteriştilor marini, modernă şi interoperabilă cu celelate structuri militare similare din cadrul NATO. Aceste maşini de luptă vor îmbunătăţi semnificativ puterea de foc şi capacităţile militarilor Forţelor Navale Române, oferindu-le o capacitate de reacţie mai mare în regiunea Deltei Dunării şi de-a lungul coastei Mării Negre. Acest tip de vehicul are un echipaj format din trei membri şi poate transporta până la 21 de infanterişti marini complet echipaţi de luptă sau cinci tone de încărcătură. Vehiculul are în dotarea standard o mitralieră grea M2, calibrul 12,7 mm, şi un aruncător de grenade MK-19, calibrul 40 mm, ambele sisteme fiind montate într-o turelă comună”, reiese din comunicatul transmis joi de Forţele Navale Române, potrivit Agerpres.

Începând cu anul 2011, militarii Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea” s-au instruit constant alături de partenerii din U.S. Marine Corps, participând în comun la numeroase exerciţii multinaţionale, la care au fost utilizate vehicule AAV-7 aflate în dotarea Statelor Unite ale Americii.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
sorin grindeanu
5
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
Au intrat peste ea în casă! Cristina Ich: ”Viața mea este în pericol”
Digi Sport
Au intrat peste ea în casă! Cristina Ich: ”Viața mea este în pericol”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
nava militara
Încă o navă-vânător de mine a intrat în flota militară a României. A fost cumpărată de la Marina Regală Britanică
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”
Vânătorul de mine cumpărat de România de la Marina Regală Britanică a ajuns în portul militar Constanța
corveta usoara clasa hisar
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan.
Siegfried Mureşan anunță că va prezenta mâine programul de guvernare...
George Simion.
Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită...
original_govr4840
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Standard & Poor’s: „Anul 2027 va...
Trump Xi
Întâlnirea Xi-Trump la Casa Albă: Cum vrea China să prevină „capcana...
Ultimele știri
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Cristian Bușoi: Situația e în continuare rezervată. Avem debit în scădere
Un copil de 4 ani din Bacău este căutat de poliţişti, jandarmi şi pompieri, după ce a dispărut de acasă
Cel puţin 12 soldaţi au murit în timpul unor exerciţii militare organizate de Kazahstan în Marea Caspică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Familia Regală a Marii Britanii, din nou în doliu! Anunțul trist a fost făcut în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Daniel Pancu îl contrazice pe Radu Naum: gestul lui Șucu Jr. la Rapid a fost „șmecherit”
Adevărul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Playtech
Cine este bugetarul cu venituri de peste 134.000 de lei pe lună. Bogdan Mîndrescu ocupă trei funcții de...
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-au suspendat permisul de conducere până în 2099! Ministerul a anunțat motivul + Reacția șoferului: ”Mai...
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Îți mai amintești de Nadia din „American Pie”? Shannon Elizabeth are acum 53 de ani și duce o viață complet...
Adevarul
Ce caută Nicușor Dan pe Wall Street și ce ne pot da americanii: „România a avut o poziție diferită”
Newsweek
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
Digi FM
Taylor Swift, alături de doi actori celebri în noul ei videoclip. Ce surpriză le-a pregătit fanilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul uman ar putea fi format, de fapt, din două organe distincte. Noile descoperiri indică o imagine cu...
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Unde și-a petrecut David Popovici vacanța. Sportivul a ales un sat din apropierea Sighișoarei