Drone, roboți și inteligență artificială. Așa arată viitorul războiului. Un viitor pentru care NATO s-a pregătit intens în ultimele săptămâni. În Portugalia a avut loc cel mai mare exercițiu cu drone și prototipuri din lume. Peste 2.000 de militari au testat sisteme aeriene, de suprafață sau subacvatice. România nu are drone de ultimă generație sau nave noi, așa că la acest exercițiu a trimis doar 3 ofițeri. Colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea, au participat la exercițiul NATO.

Echipa Digi24 a ajuns în sudul Portugaliei, într-unul dintre cele mai mari centre de testare NATO. Sunt mii de metri pătrați ocupați cu simulatoare, sisteme fără pilot și centre de supraveghere. Cum războiul din Ucraina se transformă treptat într-o luptă a roboților, și NATO ține pasul cu aceste sisteme, iar dronele terestre devin tot mai populare. Sunt vehicule controlate de la distanță, însă unele modele pot inclusiv să auto-coordoneze.

Drona terestră îi poate urmări pe militari pe linia frontului. Toate camerele funcționează pe baza inteligenței artificiale, detectează corpul și îl urmărește, are o autonomie de aproximativ 60km și poate să fie trimisă oricând la luptă.

Un aspect interesant: poate și să se întoarcă 360 de grade. Este o dronă terestră construită de companie din Germania și pe lângă rolul logistic, care este evident, pentru că poate să facă evacuări medicale, poate să aibă rol logistic pentru a duce muniție pe front, această dronă poate inclusiv să doboare alte drone, drone aeriene.

„Avem 2-3 mitraliere montate pe platformă. Are un sistem de urmărire bazat pe inteligență artificială care va depista o țintă și o va urmări, fără intervenția unui operator. Va urmări ținta, iar un militar va apăsa pe buton, când ținta ajunge în zona de impact”, a explicat ofițerul Etienne Rancourt.

„Ce e mai bun decât un câine care îți aduce mingea? Un câine care te apăra de trupele inamice și de minele antipersonal. Aceste două prototipuri pot sa fie controlate de la distanță și au o autonomie de 10km. Transmit în timp real imagini de pe front și cu ajutorul acestor detalii militari își dau seama dacă inamicii se apropie sau dacă pe traseu există proiectile sau mine antipersonal”, relatează jurnalistul Valentin Stan.

NATO își construiește și viitorul high-tech al Forțelor Navale. Portugalia va avea prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației este că vasul va fi construit la Galați, în timp ce Armata României nu are nici nave noi și nici drone maritime.

„Este o navă care ne va ajuta să operăm toate vehiculele fără pilot: drone aeriene, drone de suprafață și drone subacvatice”, spune ofițerul portughez Tristao de Brito.

La exercițiul din Portugalia s-au antrenat împreună peste 2.000 de militari. Au fost chemați inclusiv soldați din Ucraina, deoarece, acum armata lor are cea mai mare experiență în războiul modern cu drone.

Greu de găsit pe radar și aproape imposibil de țintit. Acestea sunt principalele calități ale dronelor navale. Am găsit un astfel de echipament în Portugalia. Drona poate să fie controlată de la zeci de kilometri distanță. Este o dronă de supraveghere, însă în războiul din Ucraina, atât rușii cât și ucrainenii au folosit astfel de drone pentru atac. Este vorba despre echipamente care au fost umplute cu explozibil.



„Marina ucraineană nu are nave, dar au blocat marina rusă. Totul cu ajutorul sistemelor fără pilot. Avem multe de învățat, pentru că au foarte multe cunoștințe, după ce au trecut 3 ani prin această criză”, a spus Nuno Palmeiro Ribeiro, comandantul Centrului Experimental al Forțelor Navale Portugheze.

Pe lângă testarea prototipurilor, militarii NATO s-au pregătit și pentru combaterea unor noi sabotaje ale Kremlinului.

După incidentul Nord Stream, NATO a ajuns la concluzia că are nevoie de o prezență mai mare în adâncuri, tocmai de aceea folosește drone care pot să ajungă la adâncimi de peste 1.000 de metri.

Pe lista țărilor care au participat la exercițiul NATO apare și România. MApN a trimis însă doar 3 ofițeri, fără niciun fel de tehnică militară. Rolul militarilor români a fost să înțeleagă cum funcționează dronele, în așa fel încât să folosească aceste informații atunci când Armata României va avea astfel de dispozitive.

