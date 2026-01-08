Live TV

Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor

Data publicării:
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Nave militare în Marea Neagră. Foto: Facebook/MApN

Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG – Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul. Cu acest prilej a avut loc și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda Forțelor Navale Române.

Scopul principal al Grupului operativ este menținerea siguranței traficului maritim în Marea Neagră, prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, precum și prin executarea unor operații conexe de căutare și salvare pe mare. Potrivit MApN, Forțele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.

În perioada iulie-decembrie 2025, Forțele Navale Române au participat la MCM BS TG cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu”, în calitate de navă-comandant a grupării, și cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”. În această perioadă au avut loc două activări ale grupului operativ, în intervalele 10-24 iulie și 4-17 octombrie, în cadrul cărora navele au participat la exercițiile multinaționale Breeze și Poseidon, informează MApN.

Potrivit sursei citate, principiul comenzii prin rotație a fost stabilit prin Memorandumul de înțelegere semnat la 11 ianuarie 2024, la Istanbul, în Turcia.

Astfel, comanda Grupării MCM Black Sea va fi asigurată, pentru următoarele șase luni, de Forțele Navale ale Turciei, iar în a doua jumătate a anului, de Forțele Navale ale Bulgariei. Forțele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.

MApN mai informează că vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, având la bord o echipă de scafandri specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive (EOD), a plecat marți, 6 ianuarie, din portul militar Constanța, pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Nava va participa la cea de-a opta activare a grupării de la înființare, desfășurată în perioada 6-18 ianuarie.

Pe durata misiunii, gruparea va face escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România), pentru refacerea capacității de luptă, mai arată MApN.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1200x813
Un petrolier care are legături cu Rusia a fost atacat în Marea Neagră, anunță presa turcă
bani
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
maini de femeie care face calcule
Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate
explozie in portul izmail de la dunare, pe malul ucrainean
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un mort și 8 răniți. Reacții de la Kiev
elbus
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
Ultimele știri
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...