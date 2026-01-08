Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor

Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG – Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul. Cu acest prilej a avut loc și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda Forțelor Navale Române.

Scopul principal al Grupului operativ este menținerea siguranței traficului maritim în Marea Neagră, prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, precum și prin executarea unor operații conexe de căutare și salvare pe mare. Potrivit MApN, Forțele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.

În perioada iulie-decembrie 2025, Forțele Navale Române au participat la MCM BS TG cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu”, în calitate de navă-comandant a grupării, și cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”. În această perioadă au avut loc două activări ale grupului operativ, în intervalele 10-24 iulie și 4-17 octombrie, în cadrul cărora navele au participat la exercițiile multinaționale Breeze și Poseidon, informează MApN.

Potrivit sursei citate, principiul comenzii prin rotație a fost stabilit prin Memorandumul de înțelegere semnat la 11 ianuarie 2024, la Istanbul, în Turcia.

Astfel, comanda Grupării MCM Black Sea va fi asigurată, pentru următoarele șase luni, de Forțele Navale ale Turciei, iar în a doua jumătate a anului, de Forțele Navale ale Bulgariei. Forțele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.

MApN mai informează că vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, având la bord o echipă de scafandri specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive (EOD), a plecat marți, 6 ianuarie, din portul militar Constanța, pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Nava va participa la cea de-a opta activare a grupării de la înființare, desfășurată în perioada 6-18 ianuarie.

Pe durata misiunii, gruparea va face escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România), pentru refacerea capacității de luptă, mai arată MApN.

