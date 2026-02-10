Live TV

Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025

Data actualizării: Data publicării:
bebelusi
Bebeluși. Foto: Getty Images
Din articol
Numărul deceselor a crescut semnificativ într-o singură lună Majoritatea deceselor, la persoane peste 70 de ani Decese mai multe în mediul rural decât în orașe

România a înregistrat în decembrie 2025 un spor natural negativ de 10.184 persoane, după ce numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nașterilor. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în decembrie 2025 s-au înregistrat 11.893 de nașteri și 22.077 de decese, numărul deceselor crescând semnificativ față de luna precedentă.

În luna decembrie 2025 au fost înregistrate 11.893 de certificate de naștere, cu 808 mai multe decât în noiembrie, ceea ce înseamnă o creștere de 7,3%.

Cu toate acestea, comparativ cu decembrie 2024, numărul nașterilor a fost mai mic cu 414, adică o scădere de 3,4%. Practic, chiar dacă finalul anului a adus o ușoară revenire față de luna precedentă, tendința generală rămâne descendentă.

Numărul deceselor a crescut semnificativ într-o singură lună

În aceeași perioadă au fost înregistrate 22.077 de decese, dintre care 11.377 în rândul bărbaților și 10.700 în rândul femeilor. Față de luna noiembrie, numărul deceselor a crescut cu 3.488, adică aproape 19%.

Raportat la decembrie 2024, numărul deceselor a fost mai mare cu 730 de cazuri, o creștere de 3,4%.

Din cauza acestei diferențe mari între nașteri și decese, sporul natural, adică diferența dintre numărul de născuți-vii și cel al persoanelor decedate, a fost negativ, de minus 10.184 persoane în decembrie 2025. Și în aceeași lună a anului trecut sporul natural a fost negativ, însă mai mic, de minus 9.040 persoane.

Majoritatea deceselor, la persoane peste 70 de ani

Datele INS arată că cele mai multe decese au fost înregistrate la persoanele vârstnice. Astfel:

  • 41,8% dintre decese (9.230 cazuri) au fost la persoane de 80 de ani și peste;
  • 27,6% (6.090 decese) la persoane între 70 și 79 de ani;
  • 16,2% (3.574 decese) la persoane între 60 și 69 de ani.

La polul opus, cele mai puține decese s-au înregistrat la grupele de vârstă tinere: 0-4 ani (67 de cazuri), 5-19 ani (57 de cazuri) și 20-29 de ani (80 de cazuri).

În cazul copiilor sub un an, au fost înregistrate 60 de decese, cu 13 mai multe decât în luna noiembrie, însă cu 24 mai puține față de decembrie 2024.

Decese mai multe în mediul rural decât în orașe

În luna decembrie 2025, în mediul urban au fost înregistrate 10.921 de decese, iar în mediul rural 11.156 de decese.

Comparativ cu aceeași lună din 2024, numărul deceselor a crescut atât în orașe, cu 3,7%, cât și la sate, cu 3,1%.

În ceea ce privește evoluțiile sociale, în decembrie 2025 au fost înregistrate 3.915 căsătorii.

În aceeași perioadă, au fost pronunțate 1.981 de divorțuri, fie prin hotărâri judecătorești definitive, fie prin acordul soților, pe cale administrativă sau notarială.

Institutul Național de Statistică a precizat că datele pentru anul 2025 sunt provizorii. Statisticile sunt realizate în funcție de data înregistrării evenimentelor și nu de momentul în care acestea au avut loc, ceea ce înseamnă că cifrele pot suferi modificări ulterior.

Editor : A.D.

