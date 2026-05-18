România ar putea primi peste 14 milioane de euro de la UE pentru a repara infrastructura afectată de inundațiile de anul trecut

Salina Praid este inchisa dupa ce raul Corund a strapuns albia si s-a infiltrat in salina Praid si in exploatarea de sare din subteran, existand pericol de prabusire, 02 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Comisia Europeană a propus luni, 18 mai, mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta Spania, România și Ciprul să se redreseze după dezastrele din 2025.  

Cea mai mare sumă ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri intense de căldură şi trei focare majore de incendii de vegetaţie. 

„Comisia propune o sumă totală de 120,4 milioane EUR, care cuprinde o plată în avans de peste 30 de milioane EUR deja acordată, pentru a sprijini eforturile de redresare, inclusiv refacerea infrastructurilor critice, cum ar fi apa, apele uzate, telecomunicațiile, educația, transporturile, precum și a patrimoniului cultural. De asemenea, se vor aloca fonduri pentru cazarea temporară și pentru serviciile de salvare de urgență”, se arată în comunicatul de presă al Executivului comunitar.

Pe lista țărilor care ar putea primi sprijin se află și România, care în lunile mai și iunie 2025, s-a confruntat cu inundații grave în regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord Est.

„Salina Praid a suferit daune semnificative atunci când apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte a albiei râului, compromițând infrastructura hidrotehnică și provocând întreruperi de curent pe scară largă. Comisia propune acordarea a 14,3 milioane EUR pentru a contribui la refacerea zonelor afectate, asigurând reinstaurarea cât mai curând posibil a serviciilor esențiale”.

Mai mult, două incendii forestiere au făcut ravagii în Cipru în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol și Paphos. 

„Mii de locuitori au fost strămutați, două vieți au fost pierdute și aproape 900 de proprietăți private au fost distruse. Școlile și unitățile medicale au fost obligate să își reducă serviciile din cauza incendiilor. Comisia propune o sumă totală de 9,2 milioane EUR, care include o plată în avans de 2,3 milioane EUR deja plătită Ciprului, pentru a sprijini refacerea infrastructurilor energetice, de apă, de ape uzate, de telecomunicații și de transport”.

„Acest sprijin financiar subliniază angajamentul UE de a-și sprijini statele membre în momente de criză, asigurând primirea de către comunitățile afectate a asistenței necesare pentru a reconstrui și a restabili servicii esențiale.  La stabilirea acestor sume, Comisia a luat în considerare amploarea daunelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum au fost raportate de fiecare țară în parte, în conformitate cu normele FSUE, precum și disponibilitatea sa financiară”, se mai arată în comunicat.

