Proiect unic, „made in România". Județul în care gunoiul este transformat în curent electric. Cum decurge întregul proces

Data publicării:
deseuri curent cluj
Procesul promite 100% energie verde. Tot ce rezultă din gunoi va fi valorificat. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Gunoiul menajer devine energie electrică. Se întâmplă la Cluj, acolo unde Consiliul Județean a investit 60 de milioane de lei într-o stație de tratare a deșeurilor prin dezintegrarea moleculară. Invenția nu generează reziduuri, ci doar cărbune activ și gaz, din care ulterior se produce curentul electric. Este o tehnologie românească, care poate alimenta anual circa 25.000 de apartamente. În viitor, proiectul va fi extins cu încă trei reactoare, pentru a procesa deșeurile din toată Transilvania.

„Curentul obținut subtraversează drumul și intră la stația de transformare și, de acolo, în sistemul național”, explică inventatorul sistemului.

Stația de Dezintegrare Moleculară a Deșeurilor transformă gunoiul menajer în energie electrică, fără a genera reziduuri.

„Introducem deșeurile de la stația de sortare și de la TMB, băgăm în tocătoare și, la sfârșit, o să obținem granulația dorită, o granulație foarte fină a deșeurilor și acelea vor fi introduse în reactor mai departe”, explică inventatorul stației, Szakács János.

„După ce deșeurile sunt mărunțite cu ajutorul unor mașinării speciale, ele sunt aduse pe această bandă, iar apoi ajung aici, unde sunt expuse unor temperaturi foarte ridicate, între 300 și 900 de grade. Apoi se obține un gaz sintetic, care este folosit în producerea energiei electrice”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Noi distilăm tot ce are material organic și obținem un gaz, pe care îl condiționăm mai departe. Și aici vine dezintegrarea moleculară și alte lucruri și descompunem că rămâne un gaz curat, pe care îl poți folosi la generatoare”, mai spune Szakács János, inventatorul stației.

Procesul promite 100% energie verde. Tot ce rezultă din gunoi va fi valorificat.

„Iese gazul și cenușa rezultată iese aici. Cenușa rezultată se poate folosi în mai multe scopuri ca îngrășământ, la fabricile de ciment”, explică tehnicianul Marius Pop.

Este o tehnologie românească, care poate alimenta, anual, circa 25.000 de apartamente.

„Vom avea o capacitate, în viitor, de aproximativ 60 de mii de tone în perspectivă, din care vom putea produce aproximativ 56 de mii de Megawatti pe an”, calculează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În viitor, proiectul va fi extins cu încă trei reactoare, pentru a procesa deșeurile din toată Transilvania.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

