Mii de oameni au ieșit să protesteze, inclusiv în fața Palatului Parlamentului, după dezvăluirile legate de uciderea a 15.000 de câini la un adăpost care are contracte cu statul. Sunt organizate simultan manifestații în București, Cluj-Napoca și Timișoara. Oamenii cer înlocuirea eutanasierilor cu sterilizările.

Foarte mulți oameni cer cu lacrimi în ochi protecție pentru sufletele care nu se pot apăra. Demonstranții solicită decidenților să oprească aceste orori plătite din bani publici, pe contracte uriașe, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Bratu, prezentă la manifestația din București.

Cei din domeniul protecției animalelor spun că situația de la Suraia nu este o excepție și. Oamenii cer să se rezolve definitiv problema câinilor abandonați, adică să se adopte legea care interzice eutanasia și adoptă sterilizarea în masă, pe modelul altor state europene.

România face eutanasieri de peste un miliard de euro publici de 25 de ani și în continuare sunt haite de câini în multe zone ale țării. De ce? Pentru că niciodată nu s-a rezolvat problema, și anume câinii nesterilizați din curțile oamenilor, care aruncă puii în stradă. De acolo apar haitele de câini.

Sterilizare în masă înseamnă reducere drastică a costurilor, a risipei publice, a abandonului și totodată zero câini pe străzi și zero contracte cu astfel de fel de firme precum Vedmedan.

Simbolul protestului este cățelușa Heidi, surprinsă pe aceeași cameră ascunsă din acel adăpost numit lagăr. Heidi căuta în fiecare zi apă și mâncare în boluri, însă ele erau mereu goale. Cerea ajutor printre gratiile reci, însă nu a venit nimeni. La un moment dat s-a așezat, răpusă probabil de foame, de frig, de sete, de bolile luate din adăpost. Aștepta să vină să o salveze cineva, însă nu a venit nimeni și ea nu s-a mai ridicat niciodată de acolo.

Pentru Heidi și pentru toți câinii uciși, astăzi, mii de oameni protestează în București, în Cluj și în Timișoara și cer parlamentarilor să schimbe legea, să rezolve problema și să pună capăt suferinței de pe străzi.

