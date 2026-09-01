Live TV

De la erou de război la „ostaticul lui Zelenski”. Kirilo Budanov, în mijlocul unui scandal de corupție care îi poate schimba cariera

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Kirilo Budanov.
Volodimir Zelenski și Kirilo Budanov. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce apare în înregistrări Un posibil succesor „Ostaticul lui Zelenski” Budanov se declară împotriva corupției

Șeful Cancelariei prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, este implicat într-o controversă după ce numele său a apărut în înregistrări dintr-un amplu dosar de corupție. Potrivit publicației Hromadske, care citează documente judiciare, transcrierile depuse de procurori îl identifică pe Budanov drept unul dintre vorbitorii din înregistrări, relatează Kyiv Independent.

Dosarul o vizează pe Irina Mudra, fost adjunct al lui Budanov, pusă sub acuzare pentru preluare ilegală de companii și spălare de bani. Ancheta este legată de cazul Energoatom, monopolul de stat din domeniul energiei nucleare.

În înregistrări este menționat în repetate rânduri un „Kirilo Oleksiyovich”, numele și patronimicul lui Budanov. La o audiere din 25 august, avocatul directorului executiv al Sense Bank, unul dintre suspecții din dosar, a prezentat o conversație în care un bărbat identificat ca Budanov ar fi discutat despre activități ilegale.

Potrivit Hromadske, procurorii îl identifică explicit pe Budanov drept vorbitor în transcrierile depuse la dosar.

Ce apare în înregistrări

Într-o altă conversație, Irina Mudra și fostul deputat Maksim Mikitas ar fi discutat despre o solicitare făcută de Timur Mindich, suspect în dosarul Energoatom și apropiat al președintelui Volodimir Zelenski.

Mindich ar fi cerut preluarea controlului asupra fluxurilor de numerar ale Sense Bank. „Mindich l-a abordat pe Kirilo”, ar fi spus Mudra, potrivit înregistrărilor, adăugând că era vorba despre „fluxuri financiare serioase”.

Mudra și Mikitas sunt acuzați că au spălat 150 de milioane de grivne, aproximativ 3,4 milioane de dolari, prin Sense Bank pentru plata cauțiunii unui alt oficial de rang înalt implicat în dosar.

Budanov nu a fost pus sub acuzare în acest caz, iar instituțiile anticorupție nu l-au indicat drept suspect.

Un posibil succesor

Budanov a preluat conducerea Cancelariei prezidențiale în ianuarie, după ce l-a înlocuit pe Andrii Iermak, demis cu câteva luni înainte în contextul aceluiași scandal de corupție și pus ulterior sub acuzare pentru spălare de bani.

Fostul șef al serviciului de informații militare era considerat, înainte de intrarea în politică, una dintre cele mai populare și mai de încredere figuri publice din Ucraina. Militar de carieră, Budanov a condus HUR și a coordonat mai multe operațiuni în timpul războiului cu Rusia.

Numirea sa la conducerea Cancelariei prezidențiale a fost interpretată de unii drept o posibilă încercare a lui Zelenski de a îndepărta un potențial rival politic sau de a pregăti un posibil succesor.

Budanov a păstrat însă echipa lui Iermak. Într-un interviu difuzat pe 28 august, el a spus că a optat pentru „continuitate instituțională” și că nu a vrut să perturbe activitatea instituțiilor în timp ce noii oficiali își preluau atribuțiile.

„Ostaticul lui Zelenski”

Scandalul ar putea avea consecințe asupra imaginii lui Budanov și asupra viitorului său politic, consideră analiști citați de Kyiv Independent.

Analistul politic Volodimir Fesenko spune că Budanov a devenit „ostaticul lui Zelenski” și că acesta ar putea fi nevoit să aleagă între rămânerea în echipa președintelui și păstrarea unei imagini de politician independent.

„Dacă vrea să-și păstreze potențialul statut de figură politică independentă, cred că va trebui să se distanțeze de Zelenski”, a declarat Fesenko.

Analistul subliniază însă că simplul fapt că Budanov ar fi cerut strângerea unor bani pentru plata unei cauțiuni nu constituie, în sine, o infracțiune. Ar putea apărea consecințe juridice doar dacă ancheta ar demonstra existența unei încălcări a legii sau a unor scheme ilegale.

Budanov se declară împotriva corupției

Ironia situației este că, după numirea sa în Cancelaria prezidențială, Budanov s-a prezentat drept un adversar al corupției și a susținut că instituția este deschisă propunerilor venite din partea activiștilor anticorupție.

„Corupția începe acolo unde începe gestionarea directă”, declara el în aprilie.

În urma scandalului, Budanov a evitat să ofere comentarii detaliate și a transmis că „instanța să lămurească lucrurile”.

Experții citați de Kyiv Independent avertizează că, dacă înregistrările se confirmă, acestea l-ar putea lega pe Budanov de sistemul politic pe care criticii îl asociază cu problemele de corupție din Ucraina.

Profesorul de științe politice Olexiy Haran consideră că realizările militare ale lui Budanov nu ar trebui să îl plaseze în afara controlului instituțiilor anticorupție.

„Oamenii care au realizări militare sunt tratați diferit. Dar aceste realizări nu ar trebui să-i pună în afara razei de acțiune a organelor de aplicare a legii sau a instituțiilor anticorupție”, a declarat Haran.

La momentul publicării articolului, Cancelaria prezidențială nu oferise un răspuns la acuzațiile prezentate în material, potrivit sursei citate. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Cui aparține spațiul din fața casei sau a blocului. Cine îl poate folosi și ce amenzi...
carduri de sanatate
2
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
4
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
comisia europeana
5
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Digi Sport
Cum l-a numit bașkanul lui Gaziantep pe Mirel Rădoi, după ce l-a dat afară: "Nu exagerez"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IAR-330 Puma military helicopter of the Romanian Air Forces in flight.
Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, după semnalarea unor ţinte aeriene în apropierea graniței. MApN a trimis două avioane și un elicopter
o dronă atacă o rafinărie în războiul din Ucraina
„O fortăreață care rezistă trebuie pusă la pământ”: Dezechilibrul geopolitic care a convins Rusia să amenințe Occidentul
fregata lansare vladimir putin
Spionajul militar ucrainean oferă detalii stânjenitoare despre racheta hipersonică rusească Zircon
ucraina - kiev atac
Raiduri aeriene și alerte care durează ore întregi: câte drone cu reacție a lansat Rusia asupra Ucrainei în patru zile
profimedia-1128242429
Ruine, drone și străzi pustii: orașele din Donbas, distruse pe măsură ce rușii avansează. „Drujkivka a dispărut”
Recomandările redacţiei
steag nato-rusia
Cât de mare este riscul ca Rusia să atace un stat membru NATO...
baterii stocare energie
România ar putea deveni un model surprinzător în Europa pentru...
Aftermath of Russian Overnight Attack in Kyiv
Morți, răniți, pagube materiale, după atacuri masive ale Rusiei în...
summit g20 sua
Apariție surpriză a ministrului rus de finanţe la summitul G-20 din...
Ultimele știri
Începutul anului bisericesc 2026: De ce este importantă data de 1 septembrie în calendarul ortodox
Cum va funcționa platforma „e-SănătateaMea”: Ce se schimbă pentru pacienți de la 1 septembrie și ce documente vor putea consulta online
O companie americană spune că are soluția pentru combaterea secetei: însămânțarea norilor cu ajutorul dronelor de înaltă tehnologie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a început marea iubire dintre Anca Pandrea și Iurie Darie. O întâmplare banală i-a făcut de nedespărțit...
Cancan
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Fanatik.ro
Tibor Selymes, fost membru al Generației de Aur, angajat de americani!
editiadedimineata.ro
Pedro Sánchez acuză Rusia și Israel că au folosit criza din Ceuta împotriva Spaniei
Fanatik.ro
Străini de fotbal!? Borna neagră înregistrată de FCSB la meciul cu UTA, adevărata cauză a rezultatelor...
Adevărul
Unde sunt cele mai mari pensii din România. Diferența dintre primul și ultimul loc trece de 1.900 de lei
Playtech
Câţi bani face un român pe zi din sticlele SGR reciclate: „Nu știu de ce te mai duci la job la banii ăştia”
Digi FM
Oana Roman, atacată și amenințată cu moartea. Persoane necunoscute i-ar fi filmat casa: „Am avut o vară...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Dani Alves a primit vestea, la un an și cinci luni de când a fost achitat!
Pro FM
Harry Styles nu s-a putut abține! Ce a spus despre nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce, chiar la Madison...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Critici dure pentru Anne Hathaway înainte de „Days of Thunder 2”. Randy Quaid rupe tăcerea: „Trebuie să fie...
Adevarul
Cartea Electronică de Identitate nu va fi obligatorie de la 1 septembrie în sistemul medical. Anunțul CNAS
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit doar pe salariul minim pe economie? Cu ce bani rămâi la bătrânețe
Digi FM
Au 14 copii, dar nu s-ar opri aici. Surprinzător, banii nu sunt principala problemă a acestei familii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O adevărată cursă contra cronometru. Ce arată noile date despre procesul de formare al planetelor
Digi Animal World
Cât de des trebuie să-ți plimbi câinele în fiecare zi? De câtă mișcare are nevoie, în funcție de vârstă și...
Film Now
Detaliul care nu le-a scăpat fanilor. Eva Mendes și-a arătat singurul tatuaj din viața ei, dedicat lui Ryan...
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani